內地女考《基本法及國安法》1TakePass　教路2招90%合格：閉眼過

不論是公務員還是教師，均需於《基本法及香港國安法》測試考獲合格的成績，方會獲考慮聘用，而常常都有不少人擔心基本法和國安法考試範圍較大，溫習方面難度高，想要得到合格並非易事。但日前有內地女表示自己1 take pass了測試，而且她只用了半天時間，加上兩招就已順利合格，「基本法閉眼過」，更表示只要跟足該方法合格率超90%!



《和解在後》劇照

想要成為公務員，就必定要通過《基本法及香港國安法》測試，而政府於2022年10月時宣布由2023/24學年起，所有不論公營學校、直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，均須通過《基本法及香港國安法》測試，才可獲考慮聘用，而測試則分為學位和非學位兩個版本。

👉順豐智能櫃限24hr取件遭怒批無理 超時要罰錢！原來咁做有苦衷？

而測試的範圍包括《基本法》全文連附例，共九章節，160條條文，和《香港國安法》共六個章節，66條條文。兩者合共有超過200條條文需要背誦，而且政府亦沒有官方的問題範例以供溫習，大家若要溫習都只好將全文看完一遍又一遍。

圖自小紅書

但日前，一名來港工作的內地女於小紅書表示，自己靠著2招，只用了半日的時間溫習，便能輕輕鬆鬆通過教師《基本法及香港國安法》測試，「基本法閉眼過」，而且該方法不單她本人，而是她身邊的人都「親測有效」。她表示常看到別人分享的溫習模式都是「看全文再刷題」，但其實該方法「非常浪費時間」，她自己連紙本版的基本法和國安法都沒有拿取，而是直接使用政府網頁上的PDF全文，因她認為筆記根本就不用做。

👉內地夫婦批香港5大生活雷點 餐廳要畀切餅費！港人這行為超難頂

她教路其實大家只需下載一個「7天基本法APP」和擁有基本法和國安法的全文便已足夠，她表示，她於考前的半天於APP中，分別「刷了大概150道基本法及全部國安法題目，約100道題」後，便做了大概「大概7-12次模擬測試」，經過一次次的模擬測試，，若大家看到自己於測試中獲得越來越高的成績，便能清楚的看到自己「複習效果」，然而整個過程大約需2-4小時，但樓主亦表示每個人的閱讀和專注程度不同，有可能或需較長時間。

當大家做完數次模擬測試，而能屢拿高分後，便能「帶着記憶刷全文」，大家當下因為已經做過模擬測試和練習，會看得到「出題的套路是怎樣的」。大家看全文的時候便會發現內裡有很多東西看上去都非常熟悉，「根本不需要一字一句看過」，而做筆記更加是「大可不必」，只要看上去熟悉的部分，再三閱讀和理解後，加強記憶便可安安心心去考試。

👉海底撈請服務員月薪達$35K 有海外機會+送金元寶！只有1入職要求

樓主更表示，若按照她的方法，「不敢說100%一次過，90%還是很有可能的」，而她當時考完之後，便知道自己必定會通過，因為她不確定的題目只有大概兩三題，考試共考20題，而只要有10題做對了就能順利通過。

帖文一出後，有網民都對真實考試中，所出的問題感到好奇，詢問APP中的題目是否會與考試的題目相同，「考試的時候原題多嗎」，網民對此表示「其實不是很多」，因題目有改變問法，但「不懂也有可以常理推測的」。而且網民亦指，現在的測試都已沒有顯示分數，「以前出分數的時候，參加公務員招聘，部分崗位都會看應聘者這科考幾分，高分者更有優勢。」，但現在都統一只列明Pass/Fail。