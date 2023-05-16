香港最具吸引力僱主2023｜匯豐、港交所齊上榜！呢間竟跌出20強

作為打工仔，當然想搵一間人工高福利好的公司啦!國際人力資源顧問公司Randstad每年都會向打工仔作出調查，並選出「香港最具吸引力」的20間企業公司。日前2023年香港最具吸引力僱主最新名單已經出爐，今年有香港交易所、匯豐銀行成功擠身名單當中，但有三大企業卻跌出排名，最新20強名單究竟有邊幾間?快看看吧！



資料圖片

國際人力資源顧問公司Randstad於2023年1月，向香港一共2,750名打工仔和求職者作出調查研究，受訪者需就各企業10個範疇進行評分，當中包括「薪酬和員工福利」，「良好的工作與生活平衡」和「愉快的工作氛圍」等等的範疇，並根據評分結果選出「20大香港最具吸引力僱主」。

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今年的榜單中，一共有三位「新血」進榜，分別是香港交易所、匯豐銀行和澳洲電訊。究竟最新的20大最具吸引力僱主有哪幾間呢?快看看你公司有沒有上榜啦!

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20大香港最具吸引力僱主 (排名不分前後)

1. 美銀美林 Bank of America Merrill Lynch

2.中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited

3.迪士尼樂園 Disneyland

4.高盛 Goldman Sachs

5.港燈 HK Electric

6.香港交易所 Hong Kong Exchange (新上榜)

7.香港賽馬會 Hong Kong Jockey Club

8.香港金融管理局 Hong Kong Monetary Authority

9.匯豐銀行(新上榜) HSBC

10.IBM 國際商業機器

香港交易所為新上榜僱主（資料圖片）

11.摩根大通 J.P. Morgan

12.開雲集團 Kering

13.路威酩軒集團 LVMH

14.摩根士丹利 Morgan Stanley

15.歷峰集團 Richemont

16.新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties

17.太古可口可樂 Swire Coca-cola

18.太古地產 Swire Properties

19.Telstra 國際 (新上榜)Telstra International

20.香港中華煤氣公司(Towngas)

而今年落榜的企業則有瑞士信貸集團，和上年才新上榜的新世界發展、彭博有限合夥企業。不過雖然新世界落榜，但都訂立了一系列家庭友善措施及福利制度，改善工作環境、完善福利保障，希望以上三個企業未來可以再上榜啦！