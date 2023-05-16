內地夫婦批香港5大生活雷點　餐廳要畀切餅費！港人這行為超難頂

不同的地方都有各式各樣的生活模式和習慣，作爲遊客或是移民者，到一個新的地方有時候難免會對該地方不適應，甚至感到厭煩。日前有居港超過10年的內地夫婦就於社交平台上「吐嘈」香港生活的5大雷點超難頂，表示「香港生活這麼久，說到這些還是氣」，來忠告大家若要來港一要有「心理準備」！



圖自小紅書

日前有居港超過10年的內地夫婦，於小紅書上發布影片表示，不同城市生活，有不同樂趣與舒適，但當然都有不同的煩惱和「嘈點」，然而他們即使來港多年，但香港還是有5件奇奇怪怪的事讓他們「忍受不了」，更表示直至現在「說到這些還是氣」！

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4大超難頂生活雷點

1.激貴隧道費

夫婦表示，於香港乘搭的士，若需要過海的話司機會向你詢問要行哪一條隧道「是紅隧西隧還是東隧」，但如果司機向你表示走紅隧會很塞車，「你要不要走西隧」，而你又答應的話，你則需要付多「$90元」！因西隧的隧道費本身便需要$75元，而乘客還需要付司機$15元「回程費」，總共$90元，令他們感到「太貴了」。

資料圖片

2.車不讓行人又愛「按喇叭」

對於交通方面，他們還指香港的車不但「不會讓行人的」，而且最讓人討厭的是車還會「亂按喇叭」。香港的駕駛者對任何的事情「只要稍微有不滿意」，便會不停的「嗶嗶嗶不停地嗶」，他分享指，有時候他開車時，前面被別人擋著，導致他無法前行，但後面的車便會「拼命地嗶」，讓他超不解無奈指「我也不是不想走啊」。

3.香港茶餐廳「沒有服務意識」

他們還提醒，於香港的茶餐廳吃飯一定要做好心理準備，因爲茶餐廳是「沒有服務的」，有很多時候你「筷子放下來的那一刻」，你的碗便會和筷子一併被收走。他們表示香港除非是到「米芝蓮三星」的餐廳吃飯，否則你到餐廳吃飯的目的就是「吃飽然後走人」，對所有人包括顧客、老闆、服務員都「不需要給他任何的態度」，對餐廳的服務「千萬不要有期望」。

《夜香鴛鴦深水埗》劇照

4.香港餐廳不能帶外食

除了服務態度外，他們還指香港的餐廳是「不可以吃外來食品的」，不能像在內地一樣能夠買一杯奶茶後，再進到其他店內吃飯享用。若果大家帶「外面的飲料進店裡吃飯」，則「很有可能會被老闆罵」。

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5.香港有開瓶/切餅費

他們表示，大家於香港若要開自己酒的話，每一家店都會收「開瓶費」，開瓶費更是至少100以上，300到500不等，普通餐廳大概為$150-200港元，而高級餐廳則可能需要$750-1000港元，他們自己都曾遇過需要收取$800元開瓶費的餐廳，並認為相當「不合理」。除了酒指外，連水果或是蛋糕都同樣需要收「切餅費」，他們表示有一次帶了一個西瓜進餐廳，「連切西瓜都是要收錢的」，讓他們都感到驚訝。

《泡泡糖》劇照

帖文發布後，有網民表示「去過幾次感受不太好，打車故意繞路，態度極差」，「聽起來像強盜」，「不明白跟以前的服務會相差那麼遠」，但有網民卻表示不認同「受不了走快點離開吧」，「你是去了假香港吧，交通情況和你形容的完全不一樣」，「香港的司機是我見過禮讓行人最好的」，「切餅費或開瓶費確實是有，不過也不是每一間都會收」，認為他們所遇到的都只是個別的餐廳和司機。