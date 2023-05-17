順豐智能櫃限24hr取件遭怒批無理　超時要罰錢！原來咁做有苦衷？

科技越趨發達，「網購」漸漸演變成不少人最首選的購物方式，而近年不少快遞公司都會於各地區設置「智能櫃」供用家選擇，讓大家能有更彈性的時間拿取大家的「心頭好」。但日前，有網民就於討論區上怒指順豐常常晚上才派件到「順豐智能櫃」，而智能櫃又要限制用家24小時內拿取快遞，否則罰款，令其表示「想人夜晚出去攞定朝早攞完先番工」，但帖文一出卻遭網民反轟「落一落樓取有幾難」，「24個鐘你都唔落樓？」。



圖自領展網頁

順豐快遞公司於2020年11月開始實施「順豐智能櫃24小時內取件」的政策，規定客戶需於取件短訊發出的首24小時內到順豐智能櫃自行完成取件，若超過24小時櫃機則會向客戶每24小時便收取$10元的費用，而費用則會用作慈善用途。

👉內地夫婦批香港5大生活雷點 餐廳要畀切餅費！港人這行為超難頂

但日前，有連登網民於討論區上發文怒批順豐智能櫃該規定，並轟指智能櫃「都幾X濕X」，表示自己上網購物，因為網店所供選擇的只有順豐智能櫃，所以別無他選只好選用順豐智能櫃，但智能櫃的取件時間期限卻由3日變2日，後來規例一改再改，改成24小時內必須取件。他表示「早派件都話由佢」，但偏偏快遞公司每次都是「6點後」放工回到家後的時間才派件，更「夠膽死話24小時內唔攞就罰x你錢」，讓他無奈指「想人夜晚出去攞定朝早攞完先返工」。

但帖文一出卻遭網民激烈反轟樓主，「咁咪唔好再用囉」，「唔想咪叫佢送上門，唔好用櫃」，「有24小時時限都咁多聲氣」，「申請個智能櫃係屋企門口」。網民認為「24小時真係足夠」，問題只是樓主「懶」，「揀得櫃既都係屋企樓下，落一落樓取有幾難」，「屋企附近都抽唔到10-20分鐘拎嘅，咁你都係算X數啦」。網民更憤怒指，之所以會有此規定是因以前常常有人「到貨又唔攞 塞住哂個位」，令快遞公司無法將貨件放入智能櫃，「要擇日再試or(客戶)去門市拎」，此政策根本就是「德政」。