海底撈請服務員月薪達$35K　有海外機會+送金元寶！只有1入職要求

搵緊工嘅大家機會黎啦飛雲!近日，香港海底撈在多個求職網站上發文招聘多個全職兼職職位，包括服務員、接待員、備菜員、電工等等，職位不但學歷不拘，而且月薪更可高達$35,000!員工福利更是多不勝數，除了有免費膳食、通宵班津貼、子女津貼、盈利分紅等等外，員工更有可能得到海外發展機會，而且入職工作每5年還會送你一枚「純金金元寶」，招聘消息引起網民熱議。



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香港海底撈近日於求職平台上一連招聘多個職位，包括服務員(全職/兼職)、接待員、備菜員、洗碗工、傳菜收臺員(兼職)、電工，一共7個職位，部分職位入職便有22K，月薪更可高達35K!職位大多都設有日班和通宵班，工作時數為10小時，至於學歷方面並沒有任何要求，即使是應屆的DSE生都可應徵。

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海底撈的員工福利亦相當不錯，員工除了普遍的公司福利如，免費膳食、醫療計劃、牙醫計劃 、通宵班津貼等等外，海底撈還會為員工提供子女津貼和海外發展機會，此外員工每工作5年，更會得到一枚純金的「金元寶」。除了以上福利外，海底撈更有「盈利分紅制度」，門店的員工都可享受分紅!

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雖然，職位對於學歷方面並沒有要求，但於海底撈的全國網站上，卻有列明對於員工「特質」上的要求。網站顯示員工除了要有誠信、創新、謙虛、勤奮、與人為善和責任感外，對工作還需要有「激情」，並秉承著「服務至上、顧客至上」的理念。

有網民見招聘消息便即表示「還招人嗎?」，「服務員月賺30K不是夢」，「香港工資是很高的，18年我去服務員最低都是一萬，上班時間也很少」。但有網民則表示「劃重點，16k-35k，說明大概率只有16k」，「35k那些之前做1年，升職，還要看生意的」，「做過了，計件的。好生意是很賺，不好生意拿補底還要做其他人的事」，但有網民卻指以店舖的員工福利和工作時數來說，薪酬都比外面偏高。而根據2022《工資及薪金總額按季統計報告》所顯示，以平均每月工作25日，每日工作9小時作計算，侍應生的男女平均工資為$15,719，洗碗碟工的男女平均工資則為$15,295。

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海底撈招聘職位

1.服務員（日班/通宵班）($17,000-35,000）

2.兼職服務員（日班/通宵班）（時薪$65-80）

3.兼職傳菜收臺員（日班/通宵班）（時薪$65-100）

4.備菜員（日班/通宵班）（$16,000-35,000）

5.洗碗工（$17,000-18,000)

6.接待員（日班）（$17,000-35,000）

7.電工 （$22,000-25,000）

圖自海底撈網站

員工福利

1.10天年假

2.員工免費膳食

3.醫療計劃

4.金元寶福利

5.入職培訓

6.酌情性年終花紅

7.盈利花紅

8.員工消費折扣

9.牙醫計劃

10.通宵班津貼

11.子女津貼

12.海外發展機會