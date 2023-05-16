港大女呻北上深圳補牙超後悔　牙齒因1事永久無法修補：有陰影了

內地牙科的高性價比，常常都吸引了不少港人會特意「北上睇牙」，因不論補牙剝牙價錢可能都只是香港的一半，但日前有到特意到內地看牙的女生卻呻指自己「超後悔去深圳補牙」。她表示內地雖然只需要400左右人民幣，但「技術差也是真的」，內地牙醫不但補得不好，整牙時動作「不輕柔」，該位牙醫更疑似過度打磨她的牙齒，令牙齒用久無法恢復…



圖自愛奇藝

近日，有名女生於小紅書上發文大呻指，自己之前因為看到有網民表示香港補牙貴，最後到羅湖的醫院「幾百塊搞定了在香港幾千塊錢的事」，所以便前往內地補牙，但結果卻讓她「很後悔」。

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樓主表示，她的牙兩年前曾經在港大的校內醫院補過，而因補牙的材料有所磨損，導致牙「有點痛」，所以樓主便打算重新將牙補一補。她表示到了醫院的牙科去拍了牙齒X光和診症後，醫生表示樓主的牙並沒有大問題，只需要持續觀察。後來醫生因找不出她牙齒需要補的地方，便直接讓她指出感疼痛的位置，並表示「那裡的材料可能磨損掉了」，會幫她重新補牙。

經過樓主同意後，醫生便開始幫她打磨，但樓主表示打磨的過程，牙齒「特別特別酸」，醫生的動作亦「比較不輕柔」，與她之前補的體驗「完全不一樣」。後來補完回到家後，她感覺到牙齒的邊緣「有點鋒利」，有「割舌頭」的感覺，照鏡子看看才發現牙齒「補的真的不好」。

圖為《BB來了》劇照

她表示，牙齒修補所用的材料顏色不但與牙齒本身的顏色相當不接近，而且連牙的形狀型態也跟之前不一樣。她指網上看的補牙影片中，補完的牙正常形態都能恢復到原本的形狀，但這次她發現她的牙，並沒有恢復到正常形態，而是「只形成一個凹的窩」。她表示後來給家人「看了一下牙齒」，才被告知之所以她會感到「割舌頭」是因她的牙齒邊緣「被去掉了牙齒的組織」，牙齒被磨走了「形成鋒利的邊緣」，並沒有被任何的材料覆蓋，所以才會有導致該情況發生。

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對此，她表示「感受到選擇牙醫有多麼重要」，她這次所遇到的牙醫不但補得不好，而且更過分打磨她的牙齒組織，該些組織更是「永久無法修補」的，讓她感到「真的很後悔」，寧願給更高的價錢在香港補牙，都「不會回去深圳補牙」。樓主後來補充，於香港再看牙醫時，才發現根本她疼痛的原因並不是因之前補的牙齒有所磨損，而是因「沒萌出的智齒發炎」所導致，而且需要開刀拔牙，然而她之前的牙齒醫生則表示可以幫她打磨，但需要另外收費。樓主表示香港這次單單剝智齒總花費需要$15600港元，但「沒甚麼毛病，環境乾淨衛生，設備很新」，護士亦很細心，令她不禁感嘆之前於羅湖所做的都只是「白做」。

帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「牙齒是一輩子的。。。不要貪便宜後悔一輩子」，「很多年前在大陸補的牙，之後都是在香港被牙醫搖著頭再跟尾的」，「你膽子太大敢去深圳搞牙齒」，「有位熟人死活要去深圳本来一颗牙有問題最後搞了幾颗牙有文題」。網民更表示，「香港補牙也是五六百」，而且「香港有牙醫不算很貴的，香港牙醫至少都是當年的學霸」，「港大牙醫港大牙醫科係全球Top 3 的。由港大畢業嘅牙醫都唔會差得去邊」。