情侶嚴選最喜愛的「性愛」地點　車震只排第三　第一名竟是呢度！

性生活是情侶之間非常重要的「活動」，不知大家最愛與伴侶愛愛的地點是哪裡呢?近日有外國旅遊網站針對1000人進行調查，結果竟發現有超過80%的情侶都喜愛於「外面」進行，而大家常常所說的「車震」都只獲得39%支持，位居第四名，而第一名共獲超過7成人認為「最愛的愛愛地點」，大家又估不估到是哪裡啊?



外國旅遊網站「Passport Photo Online」早前對1000名美國人進行有關「情侶於旅行時會否對性愛更活躍」的調查，當中有80%的人表示比起於家中進行性愛，更愛於外面與伴侶愛愛，而最受情侶們歡迎和首選的愛愛地點第一名是「酒店」(75%)，而其次是淋浴和浴缸(65%)，第三名為帳篷 ( 60% ) ，而「車震」則獲39%的人排名第四，而且有72%的情侶表示於外面新環境中更勇於嘗試不一樣的「新招式」。

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而調查更顯示，對於他們最嚮往進行愛愛的地方，最多人表示「想試」的地方為「海灘」(51%)，而第二名的是「大自然」(49%）、其次為大海裡（45%）和陽台上（42%)，更有24%的人希望於「交通工具」上於伴侶進行性愛。然而有關情侶們度假旅行時「最愛攜帶的情趣用品」方面，有50%的人表示最愛帶「潤滑劑」，49%的人會選擇帶「性愛遊戲」，情趣內衣的有46%，而性玩具則有37%。

(圖自VCG)

網站分析，情侶們會喜愛於旅行時進行性愛是因假期能讓他們更放鬆，從而大腦會花更多的時間和精力於「性愛」上，而外面進行性愛，周邊的新環境能為其帶來的刺激，從而令他們更有「活力」，更容易激起人們對性的「慾望」，大家又最愛和最嚮往於哪進行性愛呢?