性愛那些事｜安全套越薄越易高潮？醫生揭套套有2特質是高潮關鍵

大家於市面上都不難看到多種不同類型，甚至功能的「安全套」，有些標榜「0.1超薄」，有些標榜有「顆粒」能增強快感，但是否安全套越薄，越多功能就更容易讓女生達至高潮呢?泌尿科陳醫生和羅醫生表示根本「沒太大差別」，大家常因誤認為「薄」的安全套就能與「無套快感」接近，劃上等號，但其實並不是，安全套有2特質才是女生達至高潮的關鍵！



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近日，泌尿科陳偉傑和羅詩修醫生於Facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」上分享指，大家常常都會覺得「保險套薄就是王道」，因從以前到現在的安全套廣告，大多標榜的賣點不外乎都是「超薄」、「超超薄」，或是有「顆粒感」、「螺旋痕」等等的形狀功效，而大家亦知道「陰道」是很敏感的器官，因而很多人便會誤認為「薄」的安全套便等於「接近無套快感」，但其實對於女生來說安全套多薄根本「沒太大差別」，並不會因而更易達至高潮。

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安全套的厚度差別，其實體感最強的應該是在男生上，男性的生殖器感受，除了濕滑感之外，還有一重點便是在於「溫度梯度」。男性的生殖器因裸露在外，所以表皮的溫度與室溫相若，而女生的陰道溫度則是人體的體溫約38度。因此每當性愛時男生將陰莖放進女生的陰道裡，便會有瞬間升溫的感覺，而該「瞬間的溫度差」，會讓男生有強烈的感覺。 所以當保險套越薄的時候，每次進出時「溫度梯度」就會更明顯!

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但對於女生來說，醫生則表示比起安全套的厚度和形狀，女生更在乎的成分是安全套中的「潤滑液」，因根據女生們所指，性愛時會否有一點點「痛痛的摩擦感」和於男生進入的一瞬間有否「被撐開的撕裂感」都會影響到她們做愛時達到高潮與否。此外，有部分女性更是因有戴安全套，不需擔心懷孕風險，才更能享受性愛的過程，所以「滋潤」與「安全」與否才是選保險套，和讓女生達至高潮的關鍵。

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醫生亦補充，雖然安全套的厚度對女生來說並沒有多大分別，但有套與無套都依然會有所差別，有些女生喜愛「無套性愛」是當男性陰莖夠粗，他們性愛時女生便會感受到有種「刮」的感覺。那是因為陰莖有「冠狀溝」的位置，每當男生拔出來時，便會有該感覺，但倘若使用安全套則會將其覆蓋，失去該感覺。