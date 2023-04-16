性愛那些事｜營養師大推10種催情食材　一種蔬菜更易勃起＋高潮

想要令性事更「厲害」更enjoy，有時候大家可能會依靠催情的保健品，性用品等等來助自己一臂。但除了這些專門的輔助品，營養師高敏敏表示，大家生活中其實都有很多不同的食品，能夠為大家增強「性趣」，不但能讓男生更易「自然」地勃起，連女生都能更容易達「性高潮」!



👉性愛那些事｜JJ秒投降？醫生教3招「金槍不倒」性愛前1動作是關鍵

為了能達致「催情」的效果，有不少人會選擇使用或服用帶有催情成份的用品或補品，但營養師高敏敏近日於個人Facebook專頁上發文指，其實要達致催情的效果，日常中其實有很多「天然」食物都能夠幫助提升「性趣」，例如大家日常中都能常見的黑朱古力和菠菜，黑朱古力當中含有咖啡因、類黃酮、可可鹼能夠幫助心情愉悅，而菠菜則含有鎂，能夠讓你血液流動幫助身心放鬆，令女生更易達高潮，男生更易勃起!除了朱古力和菠菜，高營養師更列出一共10種能讓大家更「性福」的天然食品，大家快看看吧!

+ 6

10種讓你「性福」的食品

1.西瓜

西瓜中的氨基酸能讓血管放鬆，而黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟緊張情緒。

2.菠菜

菠菜的「鎂」能讓血液流動、減少血管發炎，幫助身心放鬆，讓女性更容易達到性高潮，男性以較自然的方式勃起。

3.黑朱古力

（Louis Hansel／Unsplash）

85%以上的黑朱古力糖比較少，而當中咖啡因和類黃酮、可可鹼，能幫助心情愉悅。類黃酮還能增加大腦血流量，可以說是天然催情劑。

4.辣椒

辣椒能刺激內啡肽和加快心率，以幫助新陳代謝，適當的辣味刺激亦能改善情緒，使人愉悅。

👉性愛那些事｜射精一次有幾多亳升？性愛專家曝4大精液冷知識

5.綠茶

網上圖片

綠茶中的兒茶素、茶多酚能幫助腹部脂肪代謝，當中的咖啡因也可助平復心情，茶胺酸則能放鬆情緒，維持好心情之外也能幫助提神。

6.蜂蜜

糖分能讓人有幸福感，而礦物質硼則能幫助女性雌激素分泌，但蜂蜜也是糖，吃多了同樣會胖會蛀牙!

7.枸杞

當中的維生素A能幫助黏膜健康減少細菌感染機率，若與油脂一起烹調，可讓營養更好釋放、提升身體對胡蘿蔔素的吸收率！

👉性愛那些事｜JJ越長伴侶越易高潮？性愛專家揭：你有Xcm就夠用！

8.牛油果

（資料圖片）

好的牛油果油可幫助肌膚滋潤，提高好感，大家一天攝取在半顆以內即可。

9.生薑

薑含有薑辣素，可以促進血液循環，而當身體暖活後渴望也會增加。

10.咖啡

咖啡能幫助提神、使大腦內多巴胺變得活躍，避免關鍵時刻一蹶不振。但每日要避免攝取300毫克以上!有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者，則最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。