性愛那些事｜男生被老細鬧後難忍打手槍　醫生揭性慾突高漲原因

被上司大鬧後竟突然想自慰？是不是代表身體出現問題？泌尿科陳偉傑和羅詩修醫生表示，那並不是病！其實人在某些特定的情況下，「性慾」會容易被激發高漲，而令你會有「不得不來一發」的情況，那是身體的「正常反應」，那男生們甚麼時間才會突然「性慾高漲」，原因又是甚麼呢？快看看吧！



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近日，泌尿科陳偉傑和羅詩修醫生於個人Facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師分享指幾天前接到一位25歲的男生掛泌尿科門診，而該名男生一見到醫生便問說「自己是不是病了」，而之所以他會如此緊張，是因他發現自己每當被老闆鬧，特別是「大罵」後，都會「不自主地」想要去廁所「來一發」，讓他覺得這樣是「病態」，所以想要尋求幫助。

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而醫生指，其實該名男生的反應乃身體的「正常反應」，人其實在某些特定的情況下，性慾會容易被激發高漲，到一個「不得不來一發『不吐不快』的情形」，而該名男生之所以會有此感覺，是因為當人壓力增加或減少時，性慾都有可能會隨著增加，上司的責罵讓男 生感到有壓力，所以他的身體才會想要「自慰」，以此作為舒緩壓力的方式。除了壓力大會讓男生們性慾高漲，其實運動、藥物、荷爾蒙轉變等等都會令男生性慾突然高漲，為此醫生一共列出讓男生性慾高漲的5大原因，大家快看看吧!

男生性慾高漲的5大原因

1.要轉變成大人時

醫生表示，不論是男女，性慾跟睪固酮和雌性素都「息息相關」，根據2016年的論文指出，當女性使用雌性激素治療骨質疏鬆時，性慾會有所增加。即當荷爾蒙有巨大變動時，便有可能令性慾變得高漲，「甚至一天要來好幾次也是可能的」。

2.掛住伴侶時

根據美國統計顯示，夫妻一星期平均會有三次的性行為，因而整天想跟另一半發生性行為，並不是壞事，而是代表你跟她關係很好。

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3.做激烈運動後

大家是不是即使做完運動很累都仍然想「愛愛」?醫生表示，根據一篇2018年的論文顯示，運動頻繁的人除了有更好的身體機能和JJ會硬度變高外，其實還能「讓人對於自己的體能更有自信」，那就是為甚麼很多健身教練健身後，即是很累依然能進行「床上運動」的原因。

4.壓力山大時

有研究發現，當人的壓力增加或減少時，都有可能會增加性慾，「性」是能幫助人類舒壓，同時也能讓放鬆狀態的人「更容易達到高潮」。

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5.藥物影響

藥物其實都會影響到大家的性慾，醫生指一篇2016年的論文曾指出，40%使用抗憂鬱的藥，會有性慾降低的問題，但若藥物有被調整，性慾也有可能會變得高漲。而臨床上，常常會導致性慾改變的藥物包含：抗憂鬱劑、鋰鹽、安眠藥以及高血壓用藥。