網民呻「淥」燒賣遭伴侶怒插　反問真係有問題？網民教：咁煮仲好

若講到「燒賣」，大家心目中默認烹調「燒賣」的方式到底是甚麼呢?日前香港燒賣關注組於社交平台上表示，收到了網民投稿好奇詢問指「大部份人食燒賣都係蒸嗎?有冇人係淥?」，表示自己食燒賣係「淥」，然而另一半對他的食法超不滿，令他開始「懷疑自己係咪真係有問題」。投稿一出令網民爆笑表示「雞翼魚蛋湯後又一傑作」，「出世到而家都真係無諗過走去淥」，連關注組小編笑指「建議另一半盡快離開跑走個種」!



日前，香港燒賣關注組於Facebook上發文分享一則網民投稿，分享帖文中關注組貼上一張與投稿者對話的圖片，當中投稿者向關注組表示「有事想請教」，詢問到「大部份人食燒賣都係蒸嗎?有冇人係淥?」，指他與另一半兩人就因討論食燒賣的方式，而出現分歧，並附上一張正於煲中「烚」著10粒燒賣的照片。

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而就當關注組小編向他問道「你另一半係蒸定淥?」時，才知道原來「淥燒賣」的是投稿者，投稿者表示「我係淥，佢係蒸」，而就因為他淥燒賣，所以「畀佢少邊有人咁食燒賣」，令他自己都開始懷疑自己「係咪真係有問題」。

圖自「燒賣關注組」Facebook專頁

關注組一分享此投稿，便即引來一眾網民爆笑「個煲都比佢嚇到變咗形」，「燒賣滾湯，湯水好重要」，「雞翼魚蛋湯後又一傑作」，「淥都好食，榨汁飲更好」，有網民亦笑指「燒都得，炸都得，炒同煎我都算，一定不可以係淥」，「我寧願食冰格拎出嚟嘅，又或者搵火機彈過嘅燒賣」，總之不論怎樣都一定不可以「淥」燒賣，若真的要淥就「一定要飲晒d水先係尊重粒燒賣」。

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有網民亦分享，自己曾經與投稿者有相同的做法「小妹細細個食仲真係淥 同樣都係咁樣比屋企人話邊有人咁食架而轉返做蒸」，「淥過一次 之後係咁同粒燒賣say sorry」，網民更表示「喺深水埗某麵檔都食過碌嘅魚肉燒賣」。有網民則笑指「我仲廢…我係叮同氣炸」，「我BBQ，燒嘅」，燒賣的多種「食法」，令網民都不禁讚嘆「燒賣的世界 是自由的國度 在不同的料理手法下都可以大放異彩」。

資料來源:香港燒賣關注組Facebook