香港網紅移台移英失敗回流被鬧爆　自揭2大回流原因「超心酸」

香港移民YouTuber珍心活一家四口2020移民至台灣後，因等待兩年都未曾獲得台灣身份證，令其倍感心灰，最終選擇舉家移民至英國。但移英短短3個月，他又再度宣布自己「極速回流」，毅然決定回港定居，結束兩年半的移民生涯，引起網上激烈討論。然而早前他於片中一直都沒有交代自己回流的原因，但近日他終拍片自爆，決定回流香港背後2大原因，影片再次引起網民熱烈討論!



圖自YouTube「珍心活」

珍心活於2022年底表示，因台灣當地政府本表示一年時間便可取得身份證，但移民政策後來不斷改動，他們一家於台灣等待兩年的時間，都仍未能成功拿到台灣身份證，令其倍心灰而離開台灣，於2023年1月時決定舉家移民至英國，再次重啟移民生活。

但移英短短三個月，珍心活於4月時再次拍片表示自己「移民英國三個月極速回流」，最終決定回流至香港，回到令他「可以舒適，安心的地方」定居生活。然而於早前的片中，他一直都沒有解釋回流的原因，令網民都眾說紛紜。

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但日前(14日)，珍心活終鬆口自爆其極速回流香港的原因，他表示之所以會有如此決定，其中的一個原因是因為「父母」，他表示自己於英國時曾突然接到爸爸的電話，指他的媽媽感頭暈，爸爸當下不知所措向他求救，令他當下都感到十分混亂，後來媽媽由救護車送往急症室，並於醫院等待治療。他表示他到現在都仍記得當下自己與父母通話的畫面，心裡不停跟自己說「你應該係呢度」，「點解個度(醫院)會少咗我係嗰度呢」。因他身處外地，所能夠做到的就只是與父母視像通話，「每半小時打過去，同阿爸傾下偈，問下阿媽點樣啊」，令他倍感無力。

圖自YouTube「珍心活」

醫院事件過後，相隔一段時間，他表示媽媽突然跟他表示「可能要做手術」，雖該手術並非大手術，但要全身麻醉，媽媽對此感到擔心，而當他聽到此消息後，便問自己「係咪應該飛返黎照顧下佢呢」，亦因此他與妻子開始討論此問題，他才知道原來他老婆「一生志願就係可以陪佢阿媽終老」，而且他們認為「相聚的時光很值得珍惜」，若要等到小朋友都長大，到父母已年邁，身體變差時，「才回來去照顧他們，甚麼地方也去不了，人生好像沒甚麼意義」，因而他們決定回流香港，在父母還能活動自如時，多多相處。

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而另一個令他毅然離開英國的原因，是當地的「醫療系統」。他表示本想父母能夠於英國香港兩邊走，有空便飛往英國住一兩個月，「大家團聚一下，開心一下」，但因一次朋友的家人於英國不幸感染新冠肺炎離世，事件對他「衝擊很大」。他表示父母年紀都不小，而「英國的醫療體系可以找到的幫助很少」，「英國你是沒權力去選擇一個好的醫生，你有病，就只能跟著系統走」，令他不敢讓父母到英國居住。

「珍心活」指對於當地的醫療體系最衝擊他的，是女兒曾於英國發燒多日不退，讓他們不得不去向醫生求診，但該位應診的醫生聽到女兒的症狀有「牙齒痛」後，便即表示「你牙痛應該去看牙醫」，想打發他們離開，直致他們向其明示發燒的嚴重性後，醫生才肯幫女兒診治，令他們極度憤怒，後來他們幸好遇到另一位專業的牙醫，女兒才得以痊癒。

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此事件讓他對英國的醫療體系「失去信心」，他表示並非西方的醫療體系不好，而是於「不同的狀況能夠有不同的醫療方式是最好的」，而「英國卻只有一種」。而且他們已多年沒有見西醫，「近十年八年已跟西醫分開很久」，突然要他們再次「親近」感到「難受」，而香港不論醫療效率和種類都較多，更為適合他們，故決定回流香港。

圖自YouTube「珍心活」

影片一出即引起網民熱烈討論，有網民表示「你臉皮真係厚得誇張」，因他所解釋的事都並非現在才應考量的問題「未離開香港之前你原來從來唔知自己阿媽有幾大年紀嘅」，若根據他所說能陪伴家人終老是老婆的「一生心願」，那麼「即係你離開香港既時候其實只係你自己一個人的決定」，相當自私。有網民亦對其解釋感奇怪，「移咗兩次民，使咗唔知幾多十萬幾多時間，終於諗起雙親要返嚟照顧」，「你說的就像以前好少照顧父母，離開後察覺有大問題，才知道要照顧父母? ? 」，「作咗咁耐，終於作到個香港好故事」。

但有網民則表示支持和佩服其決定，「陪伴要及時，決定不容易，加油」，「你選擇得好啱回流香港，睇到父母年紀漸大，需要多陪他們」，「珍心活，好認同你為父母而回流」，「當初你去台灣都係想近香港，探望老人家比較容易。明白你處境，繼續努力」。

資料來源:珍心活YouTube Channel