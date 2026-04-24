35歲日本OL相親11年見300人！堅持嫁年收千萬帥哥：不能再妥協了

不少女性步入30歲後，往往會認真考慮婚姻大事，希望找到合適的伴侶共度餘生。然而，隨着社會經濟環境轉變，女性對結婚對象的要求也愈來愈高，部分人甚至設下嚴格的收入、年齡及外貌標準，導致配對成功率偏低。近日有日本媒體報道一宗案例，一名35歲的單身女性堅持要找年收入千萬日圓的「鮮肉帥哥」，結果相親11年仍未能如願，引發外界對現代婚戀觀念的討論。



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根據日媒《ABEMA TIMES》報導，現年35歲的明日香任職普通上班族，年收入約300萬日圓（約港幣15萬）。她透過交友軟體尋找結婚對象，至今已踏入第11個年頭，累計見面超過300人，惟始終未能步入婚姻。

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明日香受訪時直言，除了長相帥氣、年收入1000萬日圓（約港幣50萬元）以上的「高價值男性」外，她對其他對象毫無興趣。如今她終於決定稍微降低標準，將年收入要求調降至800萬日圓（約港幣40萬元），並坦言「我覺得自己是不是有點妥協了？我已經很努力、很忍耐，也做得很好了（降低標準）」。雖然有人向她好言相勸，認為就算沒有800萬日圓也能幸福，但她反駁並表示「但這樣連化妝品都買不起，所以不行」，也表示自己希望將來能當全職主婦。

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除了年收入有高要求之外，在年齡方面，明日香則堅持要小自己2至3歲左右的年輕男性，原因是「越年輕就能慢慢變成大叔，而且結婚時的年齡是改不了的，所以只有年齡這點我不能退讓。」

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而日本內閣府近日一項調查結果也引發話題，內容表示「女性擇偶門檻高，導致配對率暴跌剩個位數」，認為只要35歲以下女性放低年齡、收入、學歷、身高等任何一項條件，配對率就會增加到約3倍。

婚姻介紹所「ganmi」代表三島光世就對明日向的個案評論道「你開出這麼多條件，就會讓人用『那你自己又怎樣？』的眼光看你。結婚不是非得相親配對，但不是光滿足你自己的願望就可以，而是對方也必須願意跟你結婚才行。」