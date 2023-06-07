港男誤闖元朗公廁被包圍喪𥄫　網民嚴選香港8大高危「基地」慎入

日前，有網民於討論區出post分享自己因人有三急，到大棠路公廁去廁所卻被數個疑似是同性戀者的男人偷窺。事件除了引來其他網民關注和討論之外，也有網民分享更多他們的親身經歷。



《大叔的愛》劇照

樓主於帖文中指，因為千色匯已經關門，因人有三急就「慌不擇路」地去了大棠路公廁進行解放，不料廁所裡面有數個假裝在玩手機、看影片的男人，一看到樓主「解放」就走上去明目張膽地偷窺。不少網民指除非真的忍不住，不然絕對不會去又髒又臭的公廁，就算真的要去公廁解放，也會選擇到「廁格」，而不會選擇用「尿兜」。

有網民指元朗大棠路公廁是出名「基地」。（網上圖片)

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除此之外，網民們還陸續列出了數個絕對不能前往的公廁，稱那些公廁是禁地，相當可怕，《開罐》為大家整合好8個香港著名「基地」，讓大家能夠避免中伏。

👇👇👇8個香港著名「基地」👇👇👇

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大棠路公廁

位於元朗大棠路，為連登「黑名單」公廁，現時正在維修。因此去年底時有同志於網上討論「轉場」事宜。

（圖自Google Map）

大南街公廁

位於深水埗，然而不只是大南街公廁，據網民所述，深水埗一帶的公廁均是高危地帶，經常看到有男人在裡面玩手機等獵物上釣…

堅拿道公廁

位於灣仔鵝頸橋，有網民指他在廁格解放時聽到隔壁格有疑似四腳獸的聲音…

九龍公園

位於尖沙咀，除了公園內經常有同志出沒釣魚之外，九龍公園游泳池更是被網民稱為同志「魚塘」，九龍公園更衣室更被指是香港最危險的「基地」。

（圖自Google Map）

修頓球場

位於灣仔，網民不約而同地提到修頓球場的公廁特別多學生哥出沒…

花墟公廁

位於太子花墟公園，網民指花墟有兩個公廁，一個近雀仔街，一個近學校。近學校的那間充滿很多同志。

交加里公廁

位於灣仔巴路士街，同樣是連登黑點，光是搜尋「交加里公廁」就有無數個相關帖子，可見受害者之多。

基業街公廁

位於觀塘，網民指如果真的人有三急，就盡量等旁邊巴士總站的巴士司機幫你開路，有司機大哥在，同志們也不敢太明目張膽。