新人打工仔被要求夾錢買退休禮物　每人$2,XXX買呢樣！網民勸辭職

職場有不少的潛規則，雖然全部都是「不明文規定」，但是作為打工仔一名，不遵守又怕影響上司對自己的評價，甚至影響自己的仕途，導致許多人都「敢怒不敢言」。近日一位新入職的打工仔網民發帖，稱公司最近一位同事即將退休，但他坦言與其關係「唔算好熟」，不過就被同事要求夾錢$2,000買退休禮物，因此陷入兩難局面⋯⋯



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網民在香港討論區上發帖，稱自己剛進入了新公司上班，公司人數不算多，合共只得6-7位同事。他提到公司一位負責清潔的姐姐準備退休，但是因為自己剛入職一個多月，其實跟對方的關係不算太熟，大概是平常「有兩句計傾」的關係。不過他的同事卻把清潔姐姐當作「媽咪」一般對待，每個人都十分愛錫她。

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然而因為清潔姐姐正計劃退休，早前同事們便打算夾錢購買一份退休禮物，贈送給對方作為一份心意。誰料前兩天同事們討論得出，目標是購買一張萬餘元的按摩椅。雖然老闆亦會一起夾錢，但無奈公司只得寥寥可數的同事，每人大概要夾$2,000左右。惟在事前同事問樓主夾不夾錢送禮時，樓主因為沒有想過是如此昂貴的禮物，便口爽答應。但現在得悉要夾$2,000送禮，直言「對我黎講2千蚊買禮物比同事真係好貴，我依家如果同佢地講太貴..唔夾又好似好衰」，無奈地大嘆「唔通下個月真係要捱麵包？」

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示意圖（圖片來源：OGAWA官網）

網民看帖後紛紛爭論樓主應否夾錢送退休禮物給清潔姐姐，支持夾錢的網民認為這次送禮與否，與日後在這間公司的仕途息息相關，直言「梗係要夾，唔夾日後當你唔係自己人」、「唔夾...搵定工都得，既然有共識..你無得SAY NO，如果老細都夾 你唔夾...你花紅都唔使諗」。

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不過留言區大部份的網民認為樓主不應夾錢，更直指樓主未過試用期就被同事要求夾錢，可見該間公司的「文化」未有體諒新同事，更未為新同事設想，直指此公司不宜久留，力勸樓主及早離職。網民表示「自己負擔唔到，就直接出聲講，班人完全無考慮你是新人的立場，都好自私下喎」、「你夾，人哋咪當你傻仔啫」、「痴線，你班同事都好唔識做，你試用期都未過，擺明當你係傻仔啦」、「俾我寧願搵過份工，唔係孤唔孤寒，而係公司文化唔好！」

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但就建議樓主在拒絕時表現得比較圓滑，比如稱自己經濟負擔較大，未有辦法拿出這一筆錢送禮，但十分樂意夾錢請退休姐姐食一餐飯。也教路他下次再遇到同事提出類似的請求，可以「借啲意話自己啱啱返工，冇乜錢如果平平哋都可以，太貴會負擔唔到」，不應未知要求就一口答應，否則在職場中最後吃虧的只有自己！

資料來源：香港討論區