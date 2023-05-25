內地客行李狂掃一款手信疑走私　羅湖海關開箱截查冷回一句惹爆笑

去旅行帶走的除了回憶之外，當然也要帶些當地的手信和特產，比如去台灣要買鳳梨酥、去日本要買大福等。那遊港的話要帶什麼做手信呢？元朗買老婆餅？大澳買鹹魚？通通太Out了！最近一位內地旅客發帖，表示近日遊港時帶走了一整行李箱的「這款物品」，因而被海關懷疑走私，後來被關員冷回一句，遭遇令網民爆笑！



資料圖片

香港開關後吸引了不少內地旅客到港觀光購物，在社交媒體如小紅書、抖音、微博上，他們不時都分享在港的心得或旅行體驗。不過有些內地旅客的行程、打卡位對港人而言卻是「十分新奇」，例如在麥當勞道食麥當勞、在尖沙咀海旁模仿李嘉誠的經典姿勢等，相信大部份港人是想都沒有想過這些位置會成為內地旅客熱點。

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然而說到內地旅客近期最愛買的香港熱門手信，就要提到小紅書上瘋狂吹捧的便利店有售的各款樽裝茶，甚至掀起了一股搶購熱潮，部份熱門款式更被買到斷貨！一位內地旅客在小紅書上發帖，表示自己在嘗試過「北川半兵衞烏龍茶」後，稱讚各種口味都是「巨巨巨巨巨巨巨好喝」，甚至形容是「yyds（永遠的神）」。

小紅書圖片

她最近在遊港後經羅湖回內地，便買了大量樽裝茶塞滿整個行李箱，不過她表示最近海關對行李的查驗十分嚴格，背包、手提行李也要過X光機。就在自己行李過機時，被羅湖口岸的關員攔截，並要求開箱查看。誰料在海關打開箱後，看到了單邊行李箱已有約20支的不同品牌樽裝茶，包括道地、北川半兵衞、雀巢等。看著X光機中透露出的大量液體，原來只是大量的茶，無奈得只好向事主告誡了一句「下次別帶這麼多」，再將她放行。事主雖然帶的不是什麼違禁品，但也感嘆「好在有驚無險」順利通關。

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《把關者們》劇照

網民對於事主背著如此重量也堅持將樽裝茶帶回內地，直言感受到了她對茶飲的熱愛，稱「我在香港生活這麼多年了，都沒喝過這麼齊全的飲品」、「這玩意那麼好喝嗎？」、「笑死我了」、「你令我對這飲料好奇了」、「全是液體，不叫你開箱叫誰開箱。說不定海關都被你嚇一跳」。不過有網民卻感到十分不解，直言該飲品味道普通，不懂為何被內地客瘋狂吹捧。另外，也有網民點進樓主的個人檔案中，發現她正在做代購，證明飲品在內地確實有不錯的銷情，據淘寶售價作參考，每瓶可獲2-4倍左右的利潤，視乎口味而定。

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