丸龜製麵有活青蛙烏冬內「游水」震驚網民！專家爆金句：其實食得

不少都市人為了方便省時會買便當外賣吃，但如果你在吃完時發現碗底發現一隻活生生的青蛙，又會有甚麼反應呢？日本烏冬品牌「丸龜製麵」的產品日前就因為被發現混入青蛙，需立刻暫停供應，並發聲明道歉。



日本知名烏冬連鎖店「丸龜製麵」於5月16日推出全新外賣系列的「丸龜手搖烏冬」，發售3日後已累積20萬杯銷量，在社交平台上引起話題。然而沒想到僅數天後，一名日本網民22日就在Twitter上傳自己在烏冬杯內找到活青蛙的照片和影片。

+ 1

網民表示自己幾乎吃到最後才發現杯中混入青蛙，影片中看到一隻小青蛙浸在擔擔麵醬料中，不斷踢腿划水，像是在游泳一樣。據說事發於21日，該店舖收到投訴後只停止營業３個小時，晚上便已恢復營業。貼文在網上引起極大迴響，丸龜製麵23日於官網發聲明道歉，為食品中混入青蛙而謝罪。含有生蔬菜的部份產品暫停提供３天，又指出將強化產品加工場的現場檢查，以避免同樣事件再發。

其實除了丸龜製麵之外，長野縣也出現了在超市沙律中發現青蛙的事件，事主更是放入口中才發現。但到底這些青蛙是哪裡來的呢？據報事件中被發現的青蛙是日本樹蛙，鳥取縣立博物館的川上靖館長表示5月下旬至6月正是牠們1年中最活躍的繁殖時期。因為蝌蚪需要在水中長大，樹蛙們會積極尋找有水的地方產卵，依附在室外的野菜上也不意外。

進行爬蟲及兩棲類調查及研究的兵庫縣日本ハンザキ研究所的岡田純理事長則認為，有可能是冬眠後的青蛙為繁殖及尋找食糧走入農田，收穫蔬菜時便會連著這些「訪客」也一起收穫走。因為體積較小，顏色又與生菜等蔬菜非常相似，所以也很難注意到。有研究青蛙40年的廣島大學兩棲類研究中心準教授三浦郁夫就講到，即使將不小心將青蛙放入口內吃掉對健康也沒有影響，提醒市民冷靜應對。