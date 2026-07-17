落雨點樣減輕腳臭？穿鞋前一個動作、鞋頭放5毫子竟可辟味

近日天氣不穩，天文台今日（17日）凌晨0時25分發出黃色暴雨警告信號，2時15分取消。相隔7個多小時後的早上9時50分，天文台再次發出黃色暴雨警告信號。

出街遇上大雨的確令人狼狽不堪，雙腳噏在鞋子裏面不但引致不適，脫鞋後還會散發出陣陣酸臭味。説到處理腳臭時，大家都會著眼於處理腳汗，但其實腳臭源頭並不是汗水？！



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《日テレNEWS》訪問皮膚科專家和一間潔鞋專門店，分析梅雨季容易腳臭的原因。當中提到腳汗其實並不是腳臭的主因；小編就爲大家集合了專家的5個秘法，助向你腳臭講bye bye！

👇👇👇即睇專家教你5個擊退腳臭秘法👇👇👇

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【1】鞋要着一日休息兩日

若不斷穿同一對鞋，很難完全去除濕氣。所以應有最少3對鞋循環着穿，着一日便讓它休息兩日；存放在通風的地方並配合吸濕劑或梳打粉的話就更有效。

【2】噴止汗劑

在穿鞋前應先在腳底和腳趾之前噴上止汗劑，等止汗劑變乾後才穿上襪子。除此之外，在鞋頭中放一個5毫硬幣，當中的銅離子亦有效除臭。

皮膚科專家吉木伸子院長表示角質和老泥是雜菌的溫床（YouTube：@日テレNEWS 截圖）

【3】處理角質、老泥

鞋子裏面非常悶熱，腳部也是汗腺比較多的部位，所以容易滋生雜菌、產生異味。但其實腳臭的源頭並不是汗水，而是因悶熱而繁殖的細菌。特別是梅雨時期，更是嚴重。所以腳部容易積聚角質的人應注意多處理。意外的盲點是腳趾與腳趾之間和指甲底下；在這些地方積聚的角質和老泥就會成爲雜菌的溫床。市面上有不少方便的產品，例如爽身粉、腳部磨砂和功能襪等，可以讓腳部更清爽、去除角質以預防腳臭。

【4】減少腳部疲勞

當腳部水腫時，腳臭也會變得猖狂。腳部血液不流通會令疲勞物質阿摩尼亞積聚，從腳汗釋放引致腳臭。輕輕敲打大腿根部刺激淋巴位置和洗澡時按摩腳部都是有效解除疲勞的方法。

【5】要恆常刷鞋

鞋頭部份容易積聚塵埃、滋生細菌引致腳臭。鞋内的濕氣和塵埃容易滋生細菌，應定時檢查，並用牙刷等工具去除塵埃。

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