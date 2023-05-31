驚悚！港女觀塘紋眉慘遇恐怖技師　眉毛血流如注　網民：似想殺人

為了能夠節省畫眉的時間和煩惱，近年有不少人都會選擇到美容院紋眉，但有時候遇到不專業的紋眉師，分分鐘可能會「帖錢買難受」。近日網上瘋傳一間香港的「恐怖紋眉店」，該店的紋眉師不但將別人的眉紋成「一高一低」，客人的紋更被到「血流如注」，情況相當驚悚!有網民更表示該店會不停「焗你加錢」加購其他藥膏和服務，若拒絕就以「個cam 一直影住你」來恐嚇客人購買，令網民感驚嚇表示「好恐怖」!



（圖片:sheblog@apple113）

近日網上瘋傳數張有女孩於紋眉，眉毛被紋到「血流如注」的驚悚照片，畫面讓不少網民都驚呼以為紋眉師「想要殺人」。然而該張照片其實為早前一位網民所分享，那「製成品」是出自於一間位於觀塘的紋眉店，惟該間店的技術手法和銷售問題再次引起網民熱烈討論。

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早前有另一網民曾發長文分享指，該間店做眉的手法相當不專業，而且「全程無心做 只諗住呃加呢樣嗰樣焗你畀錢」，就連紋眉前修眉都要額外加$30，而店主為其所做的眉不但不平衡，就連最基本的眉型都完全不相同「一條彎 一條平 一粗一幼 」，令其完全不能接受。她表示當時一上去該店便會瘋狂講「好多戴頭盔嘅說話」，意指不論任何情況責任都不在其身上，誰不知到後來當真「出事」。

網民表示完成第一條眉「其實都好痛 似無落麻藥情況下比刀片一下一下咁𠝹落條眉度」，到第二條眉時店主便指其「條眉爆血可能係我眉位特別多神經線？」一定要加錢加用一款藥才可做到，讓她「只好焗住應承加錢」，但樓主指銷售廣告商本寫明「包無痛舒緩*任何項目已包含」，但後來卻被店主稱需多加收費才能用另一隻麻醉藥，相當不合邏輯。

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然而過程中，店主強迫其購買額外的鎖色藥膏，當樓主表示「我唔需要買」時，店主便恐嚇指「你一定要畀個cam一直影住你！」，讓他當下感到「極唔舒服 」，本是店主不停強迫「焗加呢樣果樣 」，但卻「好似講到係我呃佢 要拍低我咁」。

圖自Facebook群組「(香港)美容院黑名單分享及討論」

後來當樓主眉毛消腫發現出現「高低眉」，再次向店主反映問題時，店主態度竟超惡劣，不但「去了解過我講乜 無理我解釋，而且更唔承認自己錯誤」，只不斷將責任推卸到樓主本身眉毛高低身上，後來更讓封鎖樓主，讓其生氣得直指該店「毫無專業道德操守可言」。

就於眉毛出現「血流如注」和紋眉後的補救方法問題，《香港01》向從事紋眉多年的紋繡導師Vanessa詢問有關情況，她表示眉毛流血的部份，她們「從來沒有見過」，因為半永久紋眉一般只會在表皮層進行，「99%情況下係不見血的，唯有1%係嗰位客人之前做過好多次洗紋身的光，皮膚變得好薄好硬先會有可能流血」，若果留如此多血是沒有可能上到色，紋眉師傅必須要將整個程序再分開幾次慢慢上。

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然而眉毛高低和補救問題方面，她表示「高低眉出現有好多種原因，包括客人自己本身天生左右眉骨高低，表情肌肉都會有影響」，因而最安全的做法便是師傅於真正落手做之前先畫好眉形，雙方溝通清楚都覺得滿意後才落手操作。若果整完效果與本身想法當真有出入，大家或可先耐心等候兩個星期，等待顏色先吸收後再看是否需要調整，若真的要調整則可於之後補色時調整，但萬一上一手真的過重手太深色，且嚴重高低的話，則可能需考慮洗眉。

Vanessa更提醒，若大家第一次整的話，顏色唔好選擇太深色，或太長太粗，留下些少空間予第二次補色時調整，並且店舖的「無痛管理都是非常重要」，大家選擇店舖要謹慎，有好多店舖會以低價吸引你，再逐個項目收錢，光顧前僅記要先問清楚店舖收費模式。

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不少網民見該店都表示，該店舖被投訴已並非新鮮事，於「黑店」名單上已早有名堂，然而該店更有多名苦主，多次稱該店技術有問題，當眉出現任何問題都是一律推卸責任，不但不道歉，更會將苦主封鎖。由網民更表示該店疑似已結業，但常常會轉換不同的店名和舖位，因而大家都要小心。