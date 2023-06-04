外傭姐姐入屋兩周即瞓地扮死搏炒！事主極無奈　網民教一狠招秒KO

香港生活忙碌，家務瑣事經常堆積如山，尤其雙職家庭無人可以幫忙，聘請一位海外僱傭是不錯的辦法，不過要請到一位好的「姐姐」，卻是全憑運氣！近日一位網民在Facebook群組大呻家中外傭，僅入屋兩周就「搏炒」，更是一言不合就直接躺在地上，令事主十分無奈，網民便紛紛為她奉上「解決妙計」！



《金宵大廈2》劇照

事主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，稱自己家中的新外傭剛剛入屋兩星期，但就已經表達不想再繼續做的意願，而在中介與她傾談後又繼續留職。不過事主表示最近幾天問題愈來愈嚴重，例如外傭「一有不滿就瞓喺個地下度唔郁，話好累」，當事主再叫她不要瞓在地上，對方就「坐喺度唔郁」，令她感到非常困擾。

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Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」

而令事主感到困擾的，還有因為姐姐有宗教信仰，不可進食任何有豬肉的食物。但就因為姐姐不吃豬，令事主一家的飯桌上每天都只「有菜有魚」。另外，姐姐也控訴事主一家「唔俾嘢佢食」。以上種種行為事主都直指其實知道對方正在「搏炒」，但除了直接解僱姐姐之外，也不知道可以如何處理。

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網民在看帖後深有共鳴，紛紛表示以往都曾遇過類似的事情，留言道「其實香港政府幾時立法保障香港人？做香港人好很慘，又要打工又要養家，分分鐘養埋人地個囡」、「香港僱主真慘」、「都唔明呢啲人過嚟香港做乜？來到唔係好地地做好份工」、「睇相已經火都黎，真係好討厭，衰到呢」、「唉，只有炒留實激死自己」。

《愛回家》劇照

不過也有網民不甘就此解僱對方，畢竟解僱對方要提供一個月的代通知金，也需要購買對方的回程機票，讓人心裡感覺不值。故留言提供一狠招供事主，就是直接Call白車，「我之前都試過賴嘢，佢又係玩野扮暈，之後我call 白車，救護員到咗，一見到就話得㗎啦，我地做開依d，拍佢幾下就攞枝插喉kit 出黎，姐姐即時醒咗起番身」、「我之前果個都玩過呀，我仔打電話比我話呀姐叫都唔應。個口有啲膠水咁嘅嘢走出黎，我嗌佢都唔應，即打999，我快過佢哋入屋見到呀姐翻生，反住眼等警察上黎，嗰日7個人喺我屋企睇住翻生」。

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《金宵大廈2》劇照

也有網民建議不要浪費救護車資源，反而可以在購買回程機票時，選擇廉價但需要多次轉機的機票給姐姐，或者「由佢繼續訓，你跨過佢個身就咁行，我想睇佢瞓到幾時」、「用粉筆劃住個框，只可以瞓係個框既位，若然坐，又劃一個框，就只可坐在個框度。應該15min內就復活。不過，仍然叫她坐係度，咩都唔使做，繼續坐，坐到叫她自己寫辭職信為止」。都係嗰句，網民留言不代表本台立場，唔建議呀！