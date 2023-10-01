身陷暗戀之苦求月老祝福　走出廟門女生秒清醒斬纜　網驚：這麼神

許多善男信女在感情困惑時，都會想要去拜月老求解。日前有一名女孩發文表示，因身陷暗戀之苦，原想祈求月老幫助她順利求愛，卻在走出廟門後，突然有種清醒、頓悟的感受，讓她突然就「下船」了，引發網友熱議。



有一名女孩在論壇Dcard上以「拜完月老突然下船」為題發文，她表示，日前下班去拜鼎鼎大名的台北霞海城隍廟月老，為了自己心心念念暗戀了一年多的男生，在月老面前詳細念了他的基本資料，還拿出他的ig給月老看照片，就怕月老找不到人，祈求月老可以幫助他們順利成為一對。

不過，當她一走出廟門，突然有種清醒的感覺，所有他不喜歡自己的證明瞬間浮現腦海，突然覺得自己好笨、超可悲。原PO表示，現在此刻心情非常輕鬆好像要飛起來，感恩讚嘆月老能夠點醒了她。

相關文章：拜月老超強攻略，跟著做保證脫單！👇👇👇

+ 42

原PO透露，就在拜完月老走出廟門的那一剎那，突然想到自己傳的訊息總是被已讀，想到自己來回坐著幾小時的車上北部見他，他卻無故遲到了快半小時，約他出去玩總是說沒空要趕報告，但沒幾天就在限時動態看到他和朋友出去玩，一起出去時，他總是看路上的女生，跟她說哪個身材很好、哪個很正，看到她限時tag其他女生朋友，就問她可不可以介紹給他，常叫她好好學化妝，說她太內向了，說念理工、醫學院的人很無聊，他喜歡文組的女生，說我肯定是生活太無聊了，才會被前任劈腿之類的話。

原PO突然覺醒，覺得自己好笨，一再欺騙自己對方對她也有好感，說服自己陪伴是最長情的告白，想要默默陪他，最後一定可以日久生情。但是，所有他喜歡她的依據都太單薄了，突然覺得自己超可悲，其實是自己太主動，對方肯定知道自己喜歡他，是自己失禮了，一再的煩擾對方，自己的喜歡肯定讓他很困擾。

原PO以親身經歷建議，若是身陷暗戀之苦想下船的人也去廟裡走走吧，月老會點醒你的。於是，她決定對這位暗戀一年的男子說：「再見，再也不見！」，並祝福大家都可以遇見美好的愛情。

延伸閱讀：盤點台灣5大至靈月老廟 參拜前3個貼士助覓好姻緣👇👇👇

+ 13

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，

「妳回家洗頭時看一下後腦勺會有個拐杖痕，沒錯那是月老敲的」

「霞海的月老對於不適合的對象，會直接讓當事人腦醒，不然就是對象直接失聯、失蹤，這麼直接的幫忙斬斷當事人的情絲」

「以為月老只會牽線，原來還會點醒人啊」

「真的這麼神！」

「+1，我今天也跑去拜月老，分這一個月以來都很希望復合，然而今天拜完腦子就有點醒了的感覺。也得了三支月老賜的籤，明明進去前心還五味雜陳，出來後好像心中大石瞬間放下一樣」

「其實我有親戚去拜月老後就遇到現在的另一半，感覺是靈驗的，所以我不敢拜，我很怕拜了就不能單身了」

「我上次也是拜完過差不多兩個禮拜，突然發生了一些事讓我對有好感的對象直接解暈，爺爺真的很神」



延伸閱讀：

怵目驚心！繳費亭「蟑螂的親戚」群聚飛舞蠕動 網驚嚇：寧願拿罰單都不想靠近

搭車遇正義魔人嘶吼「戴口罩！」女孩驚嚇反擊 網讚：EQ已經很高

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】