黃大仙廟拜月老、寶雲道拜姻緣石流程及禁忌　牽紅線要學這手印

新一年的來臨，不少單身人士都喜歡到黃大仙寺廟求姻緣、拜月老，為求新一年可以遇上心儀對象！但是當中的步驟、注意事項、需要的飾品大家又是否清楚呢？正所謂寧可信其有，所有禁忌也應該盡量避免，為求達至最好的效果。



1. 黃大仙祠廟拜月老

黃大仙由2011年開始有月老坐鎮，因掌管男女姻緣的月下老人會幫助男女牽紅線，只要跟足步驟到黃大仙廟拜月老，就有機會遇到心上人。

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教拜月老流程

1. 特定參拜手勢「手掐手印」

要向月老求一段好姻緣，首先就要拿起紅線，用個特定手勢夾起紅線，再誠心祈求。這樣月老才能夠把你和伴侶牽引起來。

第一步：先取出一條紅線。

第二步：雙手尾指交疊。

第三步：無名指向下扣住尾指。

第四步：用拇指按住無名指。

第五步：食指與中指合緊且排。



「手掐手印」 手勢是有點難度，要尋找一段好姻緣，不妨練習多幾次👇👇👇👇

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2. 走到月老面前參拜

參拜月老最重要的就是誠心祈求，只要憑信就能夠得到好姻緣。一顆敬虔的心自然能得到月老的眷顧，即使是戀愛中的人士也可以向月老祈求幸福穩定，月老幫助維繫感情。

第一步：用「手掐手印」手勢拿著紅線，並走到月老面前，心裡說著自己的姓名、籍貫、居住地和所求事宜。

第二步：如果你想求男伴，就從「玉女」面前朝著「金童」方向走；相反，想求女伴的話，就要從「金童」面前朝向「玉女」的方向走。

第三步：走到你所祈求的「金童」或「玉女」後，心裡再次說著自己的姓名、籍貫、居住地和所求事宜，誠心祈求能早日遇上如意郎君。

第四步：心裡祈求完畢後，雙手就要摸一摸「金童」或「玉女」的腳。

第五步：於「金童」或「玉女」所拉著的線上駁上紅線，你也可以在駁紅線的時候，一直誠心祈求得到好姻緣，大功告成！



拜月老的注意事項

1. 衣著都端莊

去拜月老時不要穿著露胸、露肩、露背的衣服，最好也不要穿著短褲、短裙和露趾鞋。衣著需要端莊，並且一定要誠心敬虔。

2. 求得良緣記得還神

拜完其實沒有時間限制，幾時都可以再拜。如靈驗了，感到良緣美滿，可再來還神。還神時，可以帶上老婆餅，或者你結婚當日所切的蛋糕，留起一件去多謝月老賜良緣。另外，黃大仙除了拜月老，還可以拜會黃大仙師。祠園裡面亦供奉燃燈聖佛、斗姥元君、六十元辰及太歲、觀音大士、孔聖先師、財神趙公明元帥、藥王孫思邈真人、齊天大聖等多位神明，視乎你想求甚麼，就去找所屬神明。

3. 女生在生理期間避免拜神

女生需要特別留意生理期之坤道是不可入壇，所以生理期的期間就要避免去拜神。不妨多等幾天，以準備敬虔的心可以求到好姻緣。

4. 每天都是拜月老吉日

拜月老每天都是吉日，只是民間習慣正月十五日元宵、七夕節和八月十五老誕求姻緣。

不論單身還是有伴侶都可以到黃大仙廟拜月老，只要誠心就可以祈求姻緣美滿，更可有助人緣。而姻緣最好都是自己祈求才會有好效果。至於供品方面，可以不用預備，或是簡單的鮮花即可。

嗇色園黃大仙祠

地址：黃大仙竹園村二號

交通：於黃大仙港鐵站B2出口



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2. 姻緣石

到黃大仙拜月老之外，求姻緣石也是香港人相信可以獲得好姻緣的方法之一。位於灣仔寶雲道的姻緣石相傳可以「求配偶得配偶；求子嗣得子嗣」，相傳千億新抱徐子淇於2004年與家人參拜過寶雲道的姻緣石，2年後就嫁給李家誠。

求姻緣方法

1. 由石公石婆神位開始參拜，上香、焚寶燭、轉風車，最後在石前許願及將姻緣符跟身收好。

2. 相傳善信若用繩子把酒瓶掛在姻緣石旁的樹上，祈求的願望會更快實現。

3. 拜姻緣石的程序需要連續拜三次，但遊人亦可選擇一次完成所有參拜程序。

4. 每逢農曆初六、十六及二十六來焚燒香燭參拜最佳。



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到達寶雲道姻緣石的交通

1. 在中環交易廣場或灣仔A3出口乘搭15號巴士（往山頂方向），在「港安醫院」站下車，沿寶雲道行30分鐘

2. 在金鐘港鐵站乘24M/24A綠色專線小巴，到「肇輝臺」總站下車

3. 從舊灣仔郵政局出發，沿指示牌往灣仔峽道，向上行約20分鐘到達蘭谷/寶雲道花園，再行約20分鐘



新的一年希望大家都可以遇到心上人，緊記去拜月老或祈求姻緣石最重要都是誠心誠意才能達到最佳效果。

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