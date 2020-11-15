台男求姻緣8張籤竟5張重複　感嘆：紅線是電纜所以月老拉不動？

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現代人工作忙碌，比較沒有時間和機會認識可交往的對象，因此許多人都會將希望寄託在月老身上，但有位男網友卻在臉書寫道拜了好幾間廟，也求助了好幾次神明，但抽到的籤詩當中就有好幾張是一樣的，讓他無奈的抱怨難道是月老拉不動。

求籤竟然可以求到重複經文，而且係3張？按圖查看原圖及網民搞笑留言▼▼▼

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原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，可看到桌上擺放了8張籤詩，分別是日月潭龍鳳宮和台中樂成宮兩間不同廟宇所求來的，不過仔細一看會發現8張籤詩當中，龍鳳宮有3張第20籤和2張第15籤是重複的。

他為了求姻緣頻拜廟求籤，從求得的這8張籤來看都是上籤或平上籤，看起來非常有希望，但當中還有一支籤卻寫著「必先苦其心志」，似乎暗示還有難關。原PO感嘆拜了這麼久還是老樣子，「是我的線如蜘蛛絲一樣容易斷，不容易見嗎？還是跟電纜線一樣月老拉不動？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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