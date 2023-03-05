求姻緣｜台灣人大推13間超靈驗月老廟　附拜月老流程禁忌懶人包

看著身邊朋友一個個脫單各種放閃，孤單寂寞覺得冷嗎？沒關係，小編幫大家整理了拜月老的流程、注意事項，還有幾間網友們大推台灣北中南東各地超靈驗的月老廟。各位單身汪趕快筆記下來，今年就來月老廟走一趟、求個紅線，速速終結單身！



拜月老的流程步驟

雖然每間月老廟的規模、供奉的神明都不太一樣，不過大致上流程都是差不多的，小編幫大家整理幾個重點步驟，拜拜時不要忘記囉！

按圖看拜月老的流程步驟👇👇👇

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準備供品小技巧

給月老的供品一定要是雙數，種類可以選擇朱古力、糖果等甜食，因為月老喜歡吃甜的，吃甜食才會幫你講好話喔！習俗中也有一些有諧音的供品，增加祈福意義，大家可以參考看看：

紅棗：早日找到好對象

枸杞：人氣滿滿

桂圓：表示圓滿

鮮花：開花結果

筷子＋來一客：好對象快來



按圖看拜月老的禁忌和注意事項👇👇👇

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必拜月老廟【台灣北部】

1. 台北—艋舺龍山寺

說到月老廟，大家腦海裡一定會出現龍山寺這個名字，網路上龍山寺的討論度也是遙遙領先其他寺廟，稱全台最靈也不為過，不用小編多說了吧～龍山寺終年香火鼎盛，主祀的是觀世音菩薩，月老廳在左側，在請月老幫忙前要記得先依順序拜完主神並說明來意，再從右側開始拜眾神明喔。

說到月老廟，大家腦海裡一定會出現龍山寺這個名字，網路上龍山寺的討論度也是遙遙領先其他寺廟，稱全台最靈也不為過。（IG@travelingwithcatherine）

交通：捷運龍山寺站步行3分鐘

地址：台北市萬華區廣州街211號

營業時間：6:00-22:00



2. 台北—霞海城隍廟

距離龍山寺不遠、位於迪化街內的霞海城隍廟也是大名鼎鼎，這邊的月老以效率聞名，而且想求紅線不用擲筊，人人都能帶走，怕擲不到聖筊的人可以來這邊求。值得一提的是霞海城隍廟的營業時間，從早上6:16到晚上的7:47，可不是良辰吉時之類的原因喔，6:16靈感來自一種單人機D616，7:47則是大家都知道的巨無霸客機波音747，希望各位前來的單身的香客，都能滿載而歸、平安回家！

距離龍山寺不遠、位於迪化街內的霞海城隍廟也是大名鼎鼎。（IG@70film）

交通：捷運北門站步行9分鐘

地址：台北市大同區迪化街一段61號

營業時間：6:16-19:47



3. 台北—文山指南宮

指南宮的主祀是呂洞賓，正式名稱是「孚佑帝君」，民間稱呂仙公，過去一直有「情侶同去必分手」的傳言，認為呂仙公會拆散情侶，不過最近有一說替指南宮翻案，認為呂仙公之所以會拆散情侶，是因為他們本來就不適合在一起，這麼做是幫助斬斷爛桃花！近年指南宮也在後山設置姻緣木棧道、戀人平台、筊杯月娘椅和同心鎖，致力推翻傳言，讓情人禁地變聖地！

交通：捷運木柵動物園站轉乘貓空纜車後步行約7分鐘

地址：台北市文山區萬壽路115號

營業時間：4:00-20:00（關門時間21:00）



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【台灣中部】

1. 台中—樂成宮

台中樂成宮位於東區的旱溪街，擁有超過260年的歷史，被評定為三級古蹟，主祀媽祖，因此也有個別稱叫「旱溪媽祖廟」。樂成宮的月老殿在二樓最左邊，樓梯間貼了滿滿的感謝卡和喜帖，看來這邊的月老星君真的牽了很多良緣！除了幫忙牽線之外，據說這裡求復合也很靈驗喔！不過樂成宮離火車站有一段距離，大家要注意。

台中樂成宮位於東區的旱溪街，擁有超過260年的歷史，被評定為三級古蹟，主祀媽祖。（IG@jessechuang03）

交通：精武火車站步行約13分鐘

地址：台中市東區旱溪街48號

營業時間：8:00-22:00



2. 彰化—鹿港天后宮

來到彰化鹿港的旅客一定不會錯過鹿港天后宮，這裡的月老也是很靈驗的喔！一開始鹿港天后宮是沒有月老的，後來越來越多信眾向媽祖求姻緣，所以廟方在2007年設立了月老廳，雖然設立年份還不長，卻非常靈驗，吸引大批信眾參拜求姻緣。

來到彰化鹿港的旅客一定不會錯過鹿港天后宮，這裡的月老也是很靈驗的喔！（IG@oscar19990515）

交通：彰化客運站搭乘6943、6909A往鹿港方向→於合作社站下車後步行7分鐘

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

營業時間：6:00-22:00



3. 南投—日月潭龍鳳宮

日月潭的月下老人祠，以前坐落在日月潭拉魯島（光華島）上，921大地震後才被遷移到龍鳳宮繼續供奉，來到龍鳳宮記得要先到正殿向眾神明問好、自我介紹並說明來意，之後再往一旁的月下老人祠上香、詳述對象的條件並擲筊求紅線。廟祠周圍掛滿了祈求姻緣的吊牌，信徒眾多可見一斑。

日月潭的月下老人祠，以前坐落在日月潭拉魯島（光華島）上，921大地震後才被遷移到龍鳳宮繼續供俸。（IG@qaz11284）

交通：高鐵台中站搭乘6670B、6670E公車，或於台北轉運站搭乘1833客運→在日月潭下車後步行8分鐘

地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號

營業時間：6:00-21:00



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【台灣南部】

1. 雲林—北港朝天宮

北港朝天宮也是台灣南部赫赫有名的廟宇之一，這裡的月老和註生娘娘很靈驗，有許多藝人都曾前來求姻緣、求子。來到朝天宮也要記得先向正殿媽祖及觀音殿說明來意，並依序參拜各殿，再到月老廳告訴月老自己的名字、地址、生日，還有希望對向的詳細條件，才能擲筊求紅線喔。

北港朝天宮也是台灣南部赫赫有名的廟宇之一，這裡的月老和註生娘娘很靈驗，有許多藝人都曾前來求姻緣、求子。(IG@circle_fan)

交通：斗六火車站後站旁搭台西客運9015往北港

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

營業時間：4:30-24:00



2. 台南—大天后宮

台南大天后宮為府城四大月老廟之一，每年撮合300對情侶，據說特色是「緣分」，可為戀愛中的情侶感情升溫，適合有意中人的人去求或是情侶一起去，讓感情更穩定，當然沒有對象的人也可以去求一條紅線，相信只要抱著誠心，月老都會盡力幫忙的啦。

台南大天后宮為府城四大月老廟之一，每年撮合300對情侶，據說特色是「緣分」，可為戀愛中的情侶感情升溫。(IG@c_h_e_n_o_3)

交通：台南火車站前搭2、5、7、11、14、15、17、18等公車至西門站→轉搭27路公車於天后宮站下車

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

營業時間：6:00-20:45



3. 台南—鹿耳門聖母廟

台南土城正統鹿耳門聖母廟，本身就是一個很有浪漫氛圍的地方，建築仿北京紫禁城宮殿，周圍還有護城河，是台南土城地區的信仰中心。鹿耳門聖母廟之所以能擠下傳統府城四大月老廟的重慶寺、祀典武廟等寺廟，登上網友公認超靈驗月老廟排行榜，是因為他至今已經撮合超過1萬2千對情侶！這裡的元宵高空煙火節更是台南必備行程喔。

台南土城正統鹿耳門聖母廟，本身就是一個很有浪漫氛圍的地方，建築仿北京紫禁城宮殿，周圍還有護城河，是台南土城地區的信仰中心。（IG@kau671208）

交通：台南火車站南站搭11號公車→於聖母廟（城安路）下車，步行2分鐘

地址：台南市安南區城安路160號

營業時間：6:00-21:00



4. 高雄—關帝廟

高雄關帝廟，也就是高雄武廟，和其他月老廟些不同，拜拜時添香油錢，會拿到姻緣疏文、月老香、糖果和兩條紅線，信眾可在姻緣疏文上填寫姓名、地址、生日等資訊，依序拜完眾神後，點姻緣香到月老面前念疏文、告知理想對象的條件，把供品和疏文放在月老桌上，然後把紅線拿到正殿前的香爐（不是天公爐喔），順時針繞三圈，等待10分鐘後將疏文及其中一條紅線拿到金爐焚化，另一條帶回家放在枕頭下。

交通：捷運五塊厝站6號出口步行6分鐘

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

營業時間：5:00-23:00



【台灣東部】

1. 宜蘭—四結福德廟

大家應該都知道福德廟就是土地公廟，而全台灣最大的金身土地公就在四結福德廟，是宜蘭地區過年必去的求財廟，不過許多香客來到這裡除了拜土地公以外，也會在此向月老求姻緣喔！四結福德廟有一座「紅鸞心動鐘」，傳說只要敲響這座鐘，月下老人就會幫助你擺脫晚婚、不婚的命運，因此許多年紀稍微長一點的單身族，都會來這裡敲鐘求姻緣。

福德廟就是土地公廟，而全台灣最大的金身土地公就在四結福德廟，是宜蘭地區過年必去的求財廟。(IG@nelsnochang)

交通：中里火車站步行18分鐘

地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號

營業時間：5:30-21:00



2. 花蓮—吉安勝安宮

住在花蓮的朋友們或是到東部玩的旅客，可以到吉安鄉的勝安宮求姻緣，雖然這裡的月老知名度可能沒有其他西部的月老廟那樣高，但這裡可是花蓮唯一有供奉月老的廟，除了年輕單身男女之外，也有很多父母拉著未婚子女來拜拜。除了可以求紅線外，還可以向月老求姻緣紅布條，求完後把紅布條綁在樹上，希望月老可以幫你在愛情路上好好推一把。

勝安宮除了可以求紅線外，還可以向月老求姻緣紅布條，求完後把紅布條綁在樹上，希望月老可以幫你在愛情路上好好推一把。（IG@vinky__3377）

交通：吉安火車站步行17分鐘

地址：花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠三街118號

營業時間：4:30-22:00



3. 台東—天后宮

台東天后宮擁有120年歷史，在十多年前也將月老請進天后宮祀奉，成了台東人祈求姻緣的去處。許多網友更表示台東天后宮的月老很靈驗，網路上信眾紛紛分享在這裡拜完後就與另一半在一起的事，可見這裡也是全台最靈月老廟之一。台東天后宮的解籤人員也非常厲害，不妨也在這裡求支籤吧！

台東天后宮擁有120年歷史，在十多年前也將月老請進天后宮祀奉，成了台東人祈求姻緣的去處。（IG@huang.hsin.wen）

交通：台東火車站搭市區正循環線→在天天來下車，步行3分鐘

地址：台東縣台東市中華路一段222號

營業時間：6:00-22:00



你決定好要去哪間月老廟拜拜了嗎？若是之後順利與另一半在一起或是結婚了，願望實現也別忘了帶著另一半回到廟裡還願，一樣要稟明自己和另一半的名字、生日和地址，也要記得帶一份供品答謝喔，如果要結婚了，有喜帖與喜餅更好！希望大家想脫單的都脫單，想結婚的都結婚啦～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【全台月老廟整理】想脫單必看！拜月老流程、禁忌報你知】