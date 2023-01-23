兔年拜月老6大禁忌「太暴露」恐趕走好姻緣　求唔到紅線點算好？

【初二習俗／農曆新年／兔年／拜月老】每到新年各種聚會總是特別多，看著夫妻情侶們成雙成對出席，壓抑在內心的那股想脫單慾望，再次重燃了嗎？



事實上，拜月老向來是不少善男信女求得良緣的機會，連台灣藝人小甜甜與舒淇也是一拜完月老就閃婚！不過，拜月老需要注意的事項也不少，以下列出拜月老廟的禁忌，想要終結單身的各位，千萬要睜大眼睛看清楚啦！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、穿著端莊

拜月老穿著上最大的關鍵，就是請讓月老「看清楚你是誰」！希望月老幫忙在茫茫人海中找到對的人，參拜月老當天，除了建議穿著端莊、不宜過度暴露、穿著拖鞋與涼鞋之外，也建議拜拜時不要戴著帽子、墨鏡等。

二、雨傘不進廟

穿著要注意之外，拜月老時「雨傘不進廟」也是務必遵守的禁忌！雨傘的諧音與「散」相同，因此，一般認為若帶著傘去月老廟祈求桃花或緣份，那麼意味著可能求什麼都容易散！（當然～若是有帶摺疊傘的習慣，則能先收進包包中即可！）

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三、點香參拜、結緣茶（平安茶）不能吹

點香參拜時，可以用手輕輕搧，但切記，千萬不能用嘴巴吹熄，避免香火沾上口中的晦氣！另外，月老廟通常會在參拜完時，提供一杯結緣茶（平安茶），讓善男信女們互相結緣，這時，請謹記，就算茶水有點燙，也別用嘴巴吹，因為，一吹可能緣分就被吹走啦！

四、求不到紅線怎麼辦

通常，月老廟的紅線必須透過擲筊求得，若求不到，則可能是描述得不夠詳細，或僅是時機未到。此時，請不要心急地將紅線直接帶走，因為可能會造成反效果，招來爛桃花！

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五、勿幫友人求紅線

心誠則靈，拜月老求好姻緣是一件需要慎重看待的事情，請不要幫別人求紅線或請託他人求紅線，想求得好姻緣的善男信女務必親自走訪一趟，讓月老看清楚你是誰，才能幫助你招來良緣！

六、紅線勿多拿

求紅線時，一次一條，好好收進包包或皮夾即可，千萬別貪心！求到紅線後，仍能走訪各大月老廟，但請不要再重複求取紅線，避免造成感情糾紛！

此外，一般來說，當收好的紅線不見時，就代表著良緣即將到來啦！

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