連登仔列三點力證「90後出生慘過食X」網民：97-99年出世才地獄級

所謂一家唔知一家事，不少人總是覺得別人行的路比較輕鬆和簡單，而忽略了別人需要面對的困難。然而近日有網民在連登討論區以「90後呢代其實真係食X咗屎」為題出帖，獲得壓倒性的好評，反映絕大多數網民都對此深感同意。



《那些年，我們一起追的女孩》劇照

有網民近日在連登討論區以「90後呢代其實真係食X咗屎」為題出帖，描寫90後成長的社會既不及80後般簡單，也不及00後般多出路，90後彷彿淪為三代人之間的「夾心階層」。

👉港男燒肉放題食剩大量食物 埋單加收$XXX不忿公審 網民：抵被罰

樓主在帖文中分別就家庭、學業、就業三大層面作出了分析，家庭方面，他認為90後的父母如果是5、60後，家中又貧窮的話就與「食咗屎」無異。因為「通常依啲父母(嘅)諗法就係非常守舊又無知識」、「一邊自己係條蟲但就望子成龍」、「一邊逼個小朋友讀書但連個小朋友讀緊乜都唔知」。他認為90後雖然有電腦、手機，但也比不上00後，他們除了手機、電腦更先進之外，更能夠從YouTube或Chatgpt學習，不像90後遇到困難只能靠死讀死背。

《哪一天我們會飛》劇照

至於學業方面，樓主認為以前的教育制度，大學生相對稀有，因此即使考不上大學亦不會低人一等，但90後遇上教育改革，包括推出副學士課程，「大學生」越來越多，90後要爭崩頭才能考上大學，「讀唔成書基本上就食得屎咁濟」。

就業方面，樓主認為80後成長的年代即使讀不成書，有一技之長或者靠努力亦能闖出一番事業，而00後因為科技越來越先進，即使不讀書亦能在網上賺取收入。反之90後只能當社畜，人生從此玩完。

《大叔的愛》劇照

帖文一出隨之引起網民熱議，有網民認為樓主第一句已經道出真相「撞正老豆老母係50、60後又無錢嗰啲真係食咗屎」，意指不論是80後、90後還是00後，窮人都不應該生仔。亦有網民表示「90後啱啱卡喺中間，戀殖又唔係，飲喜茶食海底撈又唔係，仲要啱啱先岀嚟做嘢好難儲到錢移民」。

不過，也有網民指出，90後仍不算最慘，97-99年出世的才是地獄級難度，幼稚園遇上沙士、小學遇上豬流感、中學遇上社會事件、大學先後被社運和疫情導致要用Zoom上課，連大學生活都失去之外，更連BNO都沒有，可謂夾心中的夾心。