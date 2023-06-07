港男燒肉放題食剩大量食物　埋單加收$XXX不忿公審　網民：抵被罰

常言「食得曬先至好嗌」，今早(7日)就有網民在網上討論區上發帖，指自己「食個燒肉放題比(畀)人屈左(咗)$200」，試圖公審涉事燒肉店，惟當網民看完樓主描述的案發經過後，竟然接近一面倒的認為燒肉店的做法合理。



（＠連登討論區）

今早，有網民於連登討論區發帖，指自己「食個燒肉放題比人屈左$200」，他說自己與三位朋友到一間燒肉放題店吃120分鐘的放題晚餐，因為餐廳的爐不夠熱，燒肉的速度相對較慢，所以在最後last order時刻意叫多一點肉。沒想到即將夠鐘前，有店員來提醒他們夠鐘時仍未吃完的東西將會按重量收費。而幾分鐘後，店員便過來將他們吃剩的東西拿去磅重，並按重量向樓主收費$200。樓主在帖文中認為那些肉不值$200，認為餐廳是在「屈」他錢，並在帖文中指名道姓指出餐廳的地點和名稱，希望能夠警世。

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帖文中除了描述自己「被屈」$200的經過之外，也同時列舉了餐廳的各種缺點，例如餐廳很大煙、食物質素普通等等，這些內容都得到不少網民的認同，認為餐廳質素確實可圈可點。然而樓主的帖文並未起到預期的效果，反而因浪費食物而引來一眾網民口誅筆伐。

直至截稿為止，該帖文有高達1809個負評數，更已經開了第2個討論帖。以十個字來總結就是「唔捉係人情，捉你係道理」。有網民直接指出「食淨咁Ｘ多野、抵你比人罰啦」、「公道啲講你食剩咁多真係唔抵幫」，而樓主最後亦留言表示同意，所以他也很乾脆的付了這$200，只是覺得假如3個人去吃都能被罰$200，假如一大群人去吃，分分鐘罰款會過千。

（＠連登討論區）

但同時亦有網民留言表示，雖然在放題店中經常看到「浪費食物就會依重量罰錢」的標語，但甚少聽到真的有餐廳會實行，反問樓主是不是得罪了餐廳。也有網民發現，原來$200罰款也要付加一服務費，笑指拿去磅重也算是一種服務。最後樓主無奈表示睡醒之後將那些肉煮熟當早餐。