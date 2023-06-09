黃鴨出擊！18米高巨型「雙黃鴨」回歸　記者實測6招另類打卡技巧

經過10年的分離，18米高的巨型黃鴨再次遊到香港啦！這次黃鴨並非孤單一人，而是帶同朋友仔，一齊現身香港維港，向大家呈現6月10日啟航的《橡皮鴨二重暢》大型海上展覽。各位黃鴨的Fans是否超期待與黃鴨們來張睽違的大合照呢？為了能讓大家到時和黃鴨影張超「特別」打卡相，《開罐》記者共預備了6招超「另類」的打卡攻略，各位Fans們做好準備啦！



由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃鴨海上展覽《橡皮鴨二重暢》於今日(9日)正式啟航，並於明日(10日)開放予觀眾和黃鴨打卡影相，展覽期約兩個禮拜，大家只要前往添馬公園和中西區海濱長廊位置(中環段)，便可親眼目睹黃鴨們的真身。除此之外，於6月18日父親節當日，黃鴨們更會於海上出巡到尖沙咀，九龍的Fans都可以同黃鴨「近距離」見面。

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見到黃鴨就當然要與他們影返一張最值得紀念又特別的打卡相啦，為此《開罐》記者特意預備了一共6個超「另類」的搞笑打卡動作，讓大家能和黃鴨們一齊創下美好的回憶，而接下來就讓我們親身示範一下這6個打卡動作啦！