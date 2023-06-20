內地女托港人代購SASA慘被騙 網民列收據5大破綻：新界寫了新街

代購被騙不是新鮮事，但代購SASA被騙你又有沒有聽過？最近有內地女找香港代購SASA三支大牌唇膏，唇膏的價格與SASA官網的標價不同，單據又錯漏百出，引起網民熱議，紛紛在留言提醒樓主「一看就假，首先哪有繁體字加簡體字的收據」、「新界變新街」。



前日（17日）有內地女以「找的代購，有懂的姐妹幫忙看下小票真假嗎？」為題，在社交媒體小紅書詢問網友自己是否被代購騙，買到假貨了，隨即引起兩地網民熱議，網民看到單據後便立馬覺得「不對路」，整張單據都由繁體字加簡體字組成，香港一般SASA單據不會由簡體字印成，而分店地址又錯漏百出，新界變「新街」、荃新天地變「全新天地」、Citywalk變「Cityqalk」，該SASA分店也於早前疫情期間關門大吉。

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《開罐Opener》記者於SASA官網尋找樓主所購買的唇膏價格是否與單據吻合，唇膏的價格三支都是$220，與SASA官網的標價和貨品名稱皆不同，以單據上的「YSL聖羅蘭小金條口紅」為例，在SASA官網中的貨品名稱是「Yves Saint Laurent 色時尚啞緻唇膏」，而事實上單據的「小金條」為內地網民給該系列的口紅起的名字，並非官方所起，有內地網民看到「小金條」便一眼知是假。而真正SASA官網價格是$289，並非單據上$220，其中一個貨品「香奈兒炫光唇釉」更沒有在SASA出售。

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網民一致認為該單據「假得太明顯」，也沒理由三支本來定價不一樣的口紅都是一樣$220，也有不少網民同時質疑SASA賣水貨，「SASA我自己沒買過假貨，但一般都是水貨或者日期不太好，很少新款，口紅大牌子也不多。」所以大家若想買大牌，不想買到假貨又追求完美，去專櫃或找信得過的人買就最安心啦！