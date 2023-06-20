內地女遊尖沙咀某大商場疑似踩屎！保安竟用一招確認　惹網民爆笑

走路不看路隨時都會有驚喜發生，有時意外踩到垃圾，有時比踩到垃圾更糟糕！近日一位內地旅客在愉快遊香港時，在尖沙咀的某個大型商場內意外踩到啡黑色疑似大便的東西，令她驚呼「這種大商場為什麼還有屎在過道上啊？」後來一位「見義勇為」的管理員更用獨特的確認方法證實她的確是踩到大便，惹網民大爆笑！



小紅書圖片

內地女網民在小紅書發帖，表示日前在尖沙咀美X華廣場一期逛街，當時因為沒有看清楚女廁的路，錯誤地走入前往男廁的走廊。但後來驚覺走錯路，就在返回的路上，意外地踩到了疑似大便的物體。當下她感到十分震驚，「我竟然踩到了屎！ ！ ！我朋友叫停我的時候我已經踩下去了！我還不敢相信！這種大商場為什麼還有屎在過道上啊！ ！」。

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後來她還仔細地看了鞋底物體的質感，表示「好似巧克力的質感，沒聞到味道」，於是小心翼翼又帶著期望的朋友，「這是巧克力嗎？沒聞到屎味」，惟對方一下回絕「有點臭」。這時她看到了一位疑為商場保安/管理員大叔出現，對她說女生廁所在另一邊，於是她即時向對方「告狀」說「這裡好像有屎！我踩到了」、「這是朱古力還是屎啊？」。

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《愛回家》劇照

管理員大叔走近她並一同細心觀察，看了一下再說「應該是朱古力吧」，兩人一起半信半疑地成為了「朱古力黨」。然後大叔要求內地女將手上正在擦鞋底的紙巾給他，在遞給他後，大叔又突然之間將紙巾拿起來「深深聞了一下」，在沉默10秒後，大叔發出了一聲極具喜劇效果的「嘔...係屎嚟㗎...」，最後她在遠離走廊後才慢慢聞到臭味，也前往了女廁單腳洗鞋，結束了是次的奇遇。

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管理員大叔的獨特確認方法令網民大爆笑，「我覺得那阿叔還挺好，幫你聞，正常誰會去聞不明物體」、「哈哈哈哈哈哈哈好有畫面感啊」、「笑了，為什麼要聞呢，直接丟不就行了嗎」、「大叔反應太搞笑」。事主事後也留言表示十分感激大叔，為自己解惑了在商場內踩到的不是朱古力，而是真的大便。不過大叔都要注意一下衛生問題，最好不要亂聞可疑物品啦！

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