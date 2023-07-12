中國籍夫婦沖繩狂捉682隻寄居蟹被捕　日本法院判罪成罰則惹爭議

去旅遊吃一下當地特色美食、帶些手信回家是人之常情，不過有些東西不能吃又不能夠帶走，是常識吧？據日媒報道，中國大陸一對夫婦在近日於沖繩旅遊時，因非法在海灘抓走682隻被歸類為「國家指定天然紀念物」的寄居蟹，遭當地警方拘捕，後來解釋是想食用才捕捉。而沖繩那霸簡易法院日前就案件宣判，兩名中國籍夫婦罪成，要罰款20萬日圓。



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據日本傳媒報道，沖繩那霸警方在６月14日下午接獲民眾報案，在一處停車場內「有一對可疑的外國人男女」，警方到場後發現一對夫婦，正在處理一個又一個箱子，並在箱內發現大量的寄居蟹，總數多達682隻。而寄居蟹在日本是指定的天然紀念物，未經許可不能隨便帶走，兩人涉嫌違反《文化遺產保護法》被當場拘捕。

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被捕兩人為39歲中國籍男子曹爽及36歲的女子趙源，兩人事後辯稱是「為了吃」才會帶走寄居蟹，並稱不知道不能帶走寄居蟹。因由於帶走的寄居蟹數量眾多，警方不排除兩人意圖走私。兩人被指經觀光目的來到沖繩，原計劃在數天後回國。警方已把這些寄居蟹送到當地一個動物園保管，稍後會陸續將他們放回大自然。

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而就在這宗新聞發布後，有知情的內地網民在社交媒體上大爆，其實該對夫婦捕捉並偷走寄居蟹的原因，並不是為了食用，而是真的為了走私轉售牟利。爆料的網民稱那種寄居蟹品種叫「紫陸」，在寵物市場中有價有市。「他們不是拿來吃的，他們在某寶有店舖，專門賣紫陸寄居蟹，幾百到幾千一隻，叫懶X的寄居蟹。是直播拍賣的，有直播回放可以看。每一隻價格不一樣，漂亮的甚至幾千上萬」，有網民反問爆料者為何得知以上資訊。爆料者再稱該店賣家的個人微信有實名認證，正正是被拘捕者的名字，才得出以上的懷疑猜測。

淘寶網截圖

網民看到新聞後本來已經感到十分生氣，直斥「這種人真的太離譜了」、「唉，在外要注意保護國人的形象」、「太丟人了」。在得知他們的目的不是為了食用而是走私轉售時，怒轟他們的行為如同利用破壞大自然來「無本生利」，「別遣送回來了，直接在那邊判刑坐牢吧。捉了那麼多，就為了放自己店舖裡賣錢？利欲熏心，過分了」、「罰到傾家蕩產為止。每次看到這種國人就來氣」、「應該不是第一次了，熟門熟路，店舖都開起來了」、「這種破壞環境違法犯罪的能不能不要讓回國……關在外面一輩子吧」。

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而據近日FNN報導，沖繩那霸簡易法院以以未經許可持有日本國家天然紀念物罪，向一對中國籍夫婦判處罰款20萬日圓(約$11,216港元)。不過有網民對判罰款項太少感不滿，認為太輕沒有阻嚇性，「會不會太鬆手？」、「驅逐出境永久不得進入日本」、「貨幣單位以人仔或美元作準才有阻嚇作用」，不過也有網民認為兩夫婦當初未必知道這在當地是違法，小額罰款小懲大戒作警惕也合理。