內地男大鬧港鐵叫同胞齊講粵語！內地網民怒轟失禮 港人嚇到咁做

在香港唔識講廣東話又有乜好驚？最近有內地網紅在地鐵自信地用極不流暢的廣東話發表肺腑之言，強調來到香港就要入鄉隨俗，大大方方講廣東話，對車廂其他人造成嚴重困擾。爆笑影片一出隨即吸引兩地網民留言「人地已經唔在意你係唔係講廣東話，佢地在意生命安全，心入面係要逃離黐線佬」，亦有香港網民提醒已經觸犯港鐵條例，構成違法行為。



前日（13日）有內地男網紅任指導在社交平台小紅書以「港鐵上自信講粵語為題」為題，以身作則激勵內地同胞，表示就算唔識講，都要大大方方講廣東話，不用怕被人恥笑「你地要好似任指導一樣，自信、勇敢、大膽地講廣東話」。影片中間任指導直接問車廂的乘客「你地(哋)覺得我啲廣東話講成點啊」，但當然沒有人夠膽理會，任指導便得出結論「你睇下，根本沒有人計較你啲廣東話講成點」。

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影片一出兩地網民熱論紛紛，除了影片中乘客的反應及版主的言論引起爆笑，對事件的看法難得地達成共識。有香港網民提醒任指導的行為已經觸犯港鐵附例第25條：任何人不得在列車上對其他乘客造成滋擾行為，提醒版主香港人大部份都是透過車程的時間來消化一天工作的壓力，雖然歡迎再次來到香港，但請尊重我們這裏的文化「不要為了流量，到別人家的地方做出失禮和滋擾的行為」。

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雖然任指導有在留言解釋是後期調高音量，但影片中的乘客紛紛受到他影響而逃之夭夭，甚至為逃離版主離開原本休息的座位，網民並未因他的解釋而買單，評論一面倒認為他滋擾港鐵乘客，就連內地網民也替他感到丟臉「我們內地人並不是都是這樣的，這只是個別，確實丟臉了」、「現在的網紅為了流量，連基本的禮儀都不懂了。」

資料來源：任指導-港铁上自信讲粤语！