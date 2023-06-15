內地女遊日帶輻射檢測儀狂檢查！實測這零食最多輻射 網民:唔準㗎

近日日本政府宣布計劃將經稀釋的福島核廢水排放入大海，預計排放長達30年，令不少人擔心當地食品被輻射污染甚至出口國外，港府也表明會採取措施應對。近日一名內地女子在前往日本旅遊時也出於擔心輻射污染，於是帶備「輻射檢測儀」遊日，在逛街、購買零食時逐樣檢測！



《愛回家》劇照

內地女子在小紅書上表示最近她不斷看到日本輻射的新聞，但自己又即將前往日本旅遊，心驚驚的她於是網購了一部「輻射檢測儀」，並打算帶著機器去日本。不過她也表明不知道她購買的機器「到底是不是智商稅」，但自己是在小紅書上看到有好幾位「放射科醫務人員說的同款」，本著「聊勝於無」的心態「把自己想買的零食都測一下」，檢查輻射指數正常才帶回內地，也稱自己心願是長命百歲。

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小紅書圖片

據樓主貼出的圖片可見，內地女在前往日本的飛機上、機場、便利店買零食，也一直手持著「輻射檢測儀」，機器上的數字也不時跳動。內地女也以檢測機測試便利店購買的三文治、水、果汁、啫喱、果汁糖等零食，數值都介乎於0.12-0.16μSv/h（每小時微希沃特），其中最高的是0.18μSv/h的朱古力豆。編輯翻查資料，按照國際放射防護委員會的標準，來自非背景輻射的游離輻射，一般人為造成之輻射年劑量規定是不超過 1毫希沃特（1 mSv/a），換算就是每小時0.1微希沃特（0.1 µSv/h），如果超過20微希沃特，就是緊急狀況。

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網民對於內地女「帶著輻射儀去旅行」的行為就直感不解，表示「以後日本街頭會出現很多，舉著黑色儀器的中國遊客」、「還是先關心廣東沿海吧」。更突破盲腸地問她「既然害怕為什麼還要去？」、「說真的，真那麼在意就別去了，圖啥啊，刺激嗎？」。不過也有網民表示支持，保障自己安全遠離輻射咁話，也留言搭單請求樓主幫忙檢測不同的產品「輻射是否合格」。

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不過後來留言區出現了不少專業的網民解畫，直指輻射檢測儀的功能成疑，表示「這個單位是微西弗（µSv）而已，講真，本人影像科醫生，真這麼怕，大眾不要做平片和ct，單位的體檢也不要參加了，一次dr 0.1毫西弗（mSv），一次ct 1-5毫西弗，飛機也不要坐了，任何安檢也不要做了，有煙霧報警器的建築都不要進，裡面有放射性鎇-241。影像科無論醫生還是技師都有劑量儀測輻射，三個月測一次，從來都沒有超過0.1毫西弗，技師稍要高點，一年下來也不夠一次ct的量。講真對輻射理性點」、「本底輻射全球都不同，海拔和特殊地質都會影響本底輻射的數值」、「沒有用啊，這個只能測外照射，測不了食品、藥品等任何物質內部的放射性物質含量，要測放射性物質你只能使用伽馬譜儀（巨大一個設備、還要用液氮）或者其他實驗室中放射化學方法，你這個要是還能退趕緊退了吧」。

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