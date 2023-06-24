港女食罐頭驚見疑似「蟑螂腳」網民竟稱好常見！店員揭開異物真相

罐頭食物為生活帶來不少便利性，食物易於保存也不容易變壞，風味也總是維持一致，繁忙時打開一罐進食即可，帶去行山露營、旅行甚至打仗都得！最近有網民在打開罐頭食用時，驚見罐頭內出現疑似蟑螂腳的異物，便發帖大鬧罐頭製造商「有冇攪錯」，質疑食物安全！



網民在Facebook地區群組「大埔TAI PO」中發帖，稱最近在食用一款罐頭時，意外發現罐頭內有疑似「蟑螂腳」 的異物，因此發帖大鬧「有冇攪錯呀」。根據樓主所貼出的圖片，罐頭應為泰國製造的「風味牌-日式吞拿魚餐」，內含一罐吞拿魚醬和兩包小餅乾，是不少人的最愛零食，也是童年回憶之一。

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Facebook群組「大埔TAI PO」

在圖中可見，她用內附的小湯匙𢳂起了一點點吞拿魚醬，醬上有一絲黑色的異物，形狀甚似屈曲的蟑螂斷腿，使她當下即時停止進食，還稱同樣的罐頭已經吃過十幾次，但沒有一次遇到這樣的情況。網民對於樓主貼出的圖片，當堂就嚇一跳，稱「嘔...我仲成日食」、「以後唔敢食呢個餅」，也建議她將樣本寄去衛生署化驗求真相。

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Facebook群組「大埔TAI PO」

不過也有網民得啖笑，表示「曱甴腳邊有咁光滑」、「我經常食，我都見過哩啲黑色野，但我覺得唔係曱甴腳」、「唔似曱甴腳wo，我食吞拿魚間唔中都會見到有黑色/￼深啡色既絲」、「曱甴腳不是這樣的，因為我是從小每天吃到大、吃到現在52歲」。至於那黑色一絲絲的異物到底是什麼？有網民稱曾在AEON超市試食時，直接詢問超市職員，對方就回覆只是魚皮組織，還即時打開數罐同樣的罐頭，結果發現每一罐都有同樣的黑色絲狀物。網民也用水沖開罐頭的肉醬，仔細看後發現「真的是魚皮」，叫事主不用擔心咁話。

原帖：Facebook群組「大埔TAI PO」

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