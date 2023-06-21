尖東的士司機疑刻意輾過雀鳥！Cam主目擊2大可疑行為：擺明專登

面對千變萬化的道路狀況，駕駛者必須保持專注，避免一切的意外發生。昨日（20日）有網民在社交網站貼出一段影片，片中一輛的士疑在尖東一帶行駛切線時，意外輾到一隻停在路上的雀鳥，惟Cam主目擊一切就感到十分可疑，更質疑的士司機是刻意加速輾過雀鳥，影片引起網民熱議。



Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

網民昨日（20日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」貼出一段15秒車Cam片，根據影片的位置推測尖東麼地道67號至70號之間，鄰近海景嘉福酒店。車Cam上的影片時間為6月20日早上6點18分左右。影片顯示當紅綠燈轉綠時，Cam主緩緩向前行駛，兩旁道路上都有雀鳥，甚至連馬路上都有一隻雀鳥。

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Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

此時對面線一輛的士從最右線切線至中線，期間不斷加速，意外輾過了一隻雀鳥。可見雀鳥被輾過後揚起了不少羽毛，據Cam主所見，被輾過的雀鳥羽翼已折斷，地上也有可見的血跡，只一動不動地躺在馬路上，相信已經返魂乏術。目擊一切的Cam主質疑的士司機「佢根本就見到隻雀至少三四秒，如果有揸開車都知，你要轉線，一定留意路面情況，更加冇可能睇唔到地上有雀，你睇得出佢係有加速」、「我喺現場，睇得出DC9，有心轉線同加速」，再瞄準雀鳥輾過去。

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Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

網民看到影片後大鬧的士司機心地差，「人渣，刻意車過隻雀，痴X線」、「其實好多司機遇到雀仔喺地下都會收慢」、「因果報應，他朝君體也相同」。也有網民試圖為的士司機解釋，「其實佢地未必睇到，你知佢地對眼主要用途係睇電話」、「睇下地線啦，的士前面一條直去，一條左轉，cut線好正常，唔好咁多陰謀論」、「公道d講佢果邊線一線剩向左行，二線剩直去，佢又唔似刻意咁行，似真係需要直去」。

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《香港01》記者已就事件向陸偉雄大律師查詢，是次意外有否觸犯香港法例的疑慮，陸大狀解釋如果要證明的士司機涉及虐畜等罪行，其刑事檢控要求門檻高，控方的舉證必須在毫無合理疑點下證明兩件事，其一是知道路面上的是雀鳥如白鴿，並非其他物品；其二是司機在行駛時故意或蓄意地傷害動物，才可以在法律上控告對方，司機若以「沒有留意」作辯解，其檢控難度相當困難。但如果是貓、狗等較大型的動物，在馬路上被汽車意外輾過或撞到，司機則難辭其咎，有機會被控殘酷對待動物罪。

Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

陸大狀也稱而如果排除法理，在情理上作為一位小心謹慎的司機，見到地上有任何障礙物，無論生物與死物，都不應該繼續駛過去，這是攸關駕駛態度的問題，尤其是職業司機長期在馬路上行駛，更奉勸所有司機應該在小心的情況避開或繞過障礙物，以免導致任何傷亡發生。

原帖：按此