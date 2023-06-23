張堅庭轟跑馬地祥興食物差態度寸　網民回帶「力撐」香港四大奇食

日前（21日）香港知名電影導演張堅庭於其社交平台上狠批跑馬地老字號名人飯堂祥興令他大失所望，稱其服務態度惡劣，「幫襯了幾十年也只好放棄」。事件引來一眾網民熱議，更有網民回帶當年曾經轟動一時的香港四大奇食潮文。



（IG截圖@comma_alfredcheung)

張堅庭日前於社交平台上狠批跑馬地老字號名人飯堂祥興「（質素）倫敦唐人街水準左右」、「員工態度好寸」、「員工找食客出氣」等等，聲稱即使幫襯了幾十年也要罷食。

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他先後就食物和員工服務點評：「味道古怪，咖喱豬扒的豬扒又實，罷吃燥肉飯，再點五香肉丁公仔麵，也是油水鋪滿溢咁滯，連個菠蘿包都好一般，倫敦唐人街水準左右。」其後他指某一兩名員工態度頗差、好寸，稱：「以為似澳洲牛奶，但人家是性格，但這邊是…」、「我覺得老闆負最大責任，對出品完全沒有要求，可能對員工差，員工就在工作時出氣，你搵我出氣，我只好放棄。」

（網上圖片）

網民對張堅庭的的帖文大多持正面意見，指「人大咗，服務環境真係超越咗味道」、「返工屋企都已經受氣，真係唔Ｘ想我俾錢都要受氣」，更有人回帶重提當年被「熱捧」的「香港四大奇食」。

「香港四大奇食」即「澳牛光速餐」、「星座蕃茄麵」、「新記芝士麵」以及「九記牛腩」，四者的共通之處均為創新及堅持，星座蕃茄撈蛋麵和新記芝士麵都是香港獨有的美食，九記牛腩更加只賣牛腩，這份堅持非普通餐廳可媲美。除此之外，網民認為最為人津津樂道的莫過於那種「視客人為乞兒的待客之道」。

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而這種高效率、有質素、惡劣的服務的組合卻被不少網民認為是最富有「香港味」的餐廳。然而網民卻指出現在不是選擇「8分味道3分服務」或是「5分味道8分服務」的問題，而是現實多數餐廳都是「3分味道3分服務」。

(網上圖片)

亦有網民藉此為澳牛平反，指澳牛「無Ｘ客好耐啦」、「佢地對老弱大肚婆勁好」、「次次去都比張櫈我放背囊」等等，呼籲網民珍惜僅有的「香港風味」。