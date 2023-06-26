連登仔深圳遊驚訝兩人韓燒$XXX！ 慨嘆香港太貴：簡直係智商稅

內地鄰近香港來往交通方便，不少港人想放鬆幾日又不想花太多錢，都會選擇到內地遊。近日，就有一位港男於討論區分享自己到內地遊的經歷，他表示到訪幾間餐飲店後，相比之下香港消費比內地貴太多，論價錢、食物質素、食物份量和服務態度，在香港消費根本就是「智商稅」。



《孤獨的美食家》劇照

近日，一位港男在連登討論區發帖，「深圳hea遊認真食，喺香港消費根本就係智商稅」為題，他分別先後到訪「喜茶」、「金鴨季」和「北村韓食」。他稱到深圳悠遊發現在香港的消費物價都不及深圳，甚至是花冤枉錢。他先是在「喜茶」飲了一杯桃味特飲，他指「大大杯都係19蚊，香港夠膽死收4，50蚊」相同的連鎖茶飲品牌，在內地的大約售價是人民幣9至28元，但在香港則是港幣19至49元，相差接近一倍的價錢。

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連登截圖

其後，港男在「金鴨季」點了一份人民幣158元的片皮鴨，加5元就有蒸餅和配料任加，事主表示「片皮鴨有皮有肉，唔似香港片幾塊剩皮同你講已經半隻，全程有人服侍，唔洗嗌，唔收乜X嘢加一，仲主動比咗95折嚟」論食物質素和服務態度，在兩地都有所參差。最後他在「北村韓食」享用韓式碳燒鰻魚，事主表示店內的鰻魚都是新鮮生猛，亦有專人在旁邊為客人燒食物，他稱「成個set有魚有牛有豬有菜有沙律有主食都係188埋單，2個人根本食唔晒。」

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網民紛紛留言大讚：「最重要係服務態度一流，好X過香港嗰班叫一叫都西口西面」、「識去搵食真係可以抵食好食服務好」、「返大陸食玩訓一定抵過香港」、「香港搵錢大陸消費先醒」亦都有網民為香港抨擊：「有貴有平即係你係香港搵廿蚊杯淨茶都大把選擇」、「始終香港最貴係租金同人工，全部都轉價到消費者身上。」