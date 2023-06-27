小薯茄綜藝節目招募義工幫助拍攝　網民怒斥：錢就你袋 力就我出

能夠和自己的偶像合作做事當然是不少螢光幕前的觀眾的夢想，但如果要你無償協助YouTuber拍攝節目的話，你又是否願意呢？昨日（26日）香港知名YouTube Channel小薯茄在其社交平台宣佈將會籌辦其本年度最大型製作《薯茄明星運動會》。並因此需要招募「義務工作人員」，引起網民熱烈討論。



（FaceBook圖片 @Pomato 小薯茄）

小薯茄為香港知名YouTube頻道，於2016年9月成立，直至截稿當刻已有著53.3萬個訂閱者，超過1億8千萬個點擊次數。被網民稱為香港四大YouTube頻道之一。

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昨日，小薯茄在其社交平台宣佈將會籌辦其本年度最大型製作《薯茄明星運動會》，將會邀請來自不同頻道的香港YouTubers一同於運動場上一決高下，並會將比賽過程拍攝成影片讓觀眾收看。他們亦表示除了製作團隊為這項盛事進行準備之外，同時亦需要各方面的支持，因此正式招募「義務工作人員」協助拍攝工作順利完成。

（FaceBook圖片 @Pomato 小薯茄）

惟帖文迅速引起網民熱議，全因小薯茄並沒有提出「義務工作人員」會否獲得車馬費、膳食費等津貼，被網民質疑「我出力你收錢」、「叫觀眾無償做義工會唔會唔係咁好，伙食車費都要錢，仲要叫人做成日」、「點解要請義務，冇錢請pt咩？」、「又要抄台灣，又唔抄到足」。

網民所指的「抄台灣」應是指台灣網路實境節目《木曜4超玩》自2019年起所舉辦的「全明星運動大會」，每集都會邀請不同知名KOL和藝人參加，而當中的工作人員均是有薪水而並非義工。

（YouTube截圖 @木曜4超玩）

小薯茄隨即更新帖文並於留言區補充指是次活動的「義務工作人員」均會有車馬費、當日膳食以及紀念品，才讓事件得以平息。

除了有網民讚賞小薯茄處理事件快而準，沒有進一步演變成公關災難之外，也有網民嘗試為小薯茄平反。有網民認為這次活動並非「拖糧」或「馬後炮」不支薪，而是你情我願的招募義工，不明白為什麼要被人罵，況且義工本身就是根據興趣去做，就如有人會去幫流浪貓狗、有人會去老人院一樣。亦有網民認為是次活動可以見到小薯茄幕前成員和其他YouTuber，有機會可以跟他們互動和合照，對他們來說已是一種報酬。