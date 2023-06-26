蕭澤頤親演《守城前傳》首播　演技獲網民激讚：完勝呢位「一哥」

香港警察最新的大製作宣傳片《守城前傳》於24日正式在電視台首播，25日更於Facebook、YouTube、微波平台上映，連內地的網民都能一同觀看。影片中多位警隊高層都參與演出，警務處處長「一哥」蕭澤頤更是親身上演。宣傳影片一播放，隨即就受到一眾網民好評，網民大讚劇情「好緊張好刺激」，更激讚蕭澤頤不但「型到爆燈」，演技「超班」，完勝另一位「一哥」!



圖自香港警方YouTube頻道

警隊的宣傳片《守城前傳》日前(24日)正式首播，影片由香港著名導演林超賢制作，並主要以倒敘方式講述和呈現出警隊於處理家庭暴力、企圖自殺案和國際恐襲案的真實行動和操作過程，以為其後的影片《守城》作為揭幕，讓市民了解到警察們於「暴風雨前夕的執法日常」。

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前傳的影片一出，隨即引起網民熱論，於各個播放平台都大受網民好評，有不少網民對影片劇情都大讚「極致有水準」，「好片不厭百回看，緊湊、精彩！」，網民更表示宣傳片如同電影一般「電影感超強」，「拍攝手法節奏很好」，能夠充分拍攝出警隊的「團隊精神」，「給香港市民體會得到香港警察的努力工作，爭取保護社會穩定繁榮發展」，網民更指影片另他們既驕傲又感動，「更加確定留在香港係冇錯」。

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除了緊湊又緊張的劇情，這次的影片當中最為特別的就是，片中飾演警隊高層的「演員」們大多都是警隊中「貨真價實」的大Sir們，不論是已退休的機動部隊校長陳建國、警務處副處長(管理)周一鳴、警務處助理處長(公共關係)陳東、就連「一哥」警務處處長蕭澤頤都親身上演，片段中更加有多個蕭澤頤的「大頭」。然而網民多位「飾演」高層的大Sir們演技都讚不絕口，大讚他們「型到爆燈」，「全體演出投入出色」，有網民亦大讚一哥的開場白「香港警察是不會怕你的，能否走出去就看你有沒有本事」一句「很英勇」，更指蕭澤頤演技「超勁」，完勝《寒戰》中扮演一哥郭富城!

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其實除了現警務處處長蕭澤頤，前「一哥」現任保安局局長鄧炳強，於成為警察前，更是一位真實的「演員」，參與電影的制作，究竟局長所出演的是哪一套電影呢，大家快看看吧!

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