Anson Lo大馬出騷前患腸胃炎　網民發現教主一年病10次：玻璃人?

因常常在出Show前受傷、生病而導致表現受到影響的ＭIRROR被網民戲稱為「感冒天團」，這稱號在這兩年隨著成員們各自用作品說話後漸漸被網民淡忘，然而昨日（14日）與隊友姜濤、Jer和Edan一起到馬來西亞出席大型音樂節「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」的教主Anson Lo於表演前於IG宣佈生病，令神徒相當擔心，惟卻有網民認為「感冒天團」的稱號再一次浮現。



昨日，Anson Lo於其IG Story中貼上白粥和熱鮮奶的照片，並表示自己要帶病上陣，只好用唱歌轉移腸胃炎的痛楚。他於Story中透露自己病情︰「今天早上微燒、胃抽筋、肚痛、作嘔，然後才發現是腸胃炎，立刻服了很多藥，現在輕微好了一點點，放心，我好強的。」

（Instagram截圖 @ansonlht)

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Story一出迅速引來大量網民關注，有不少鏡粉和神徒相當關心教主的身體健康狀況，叮囑教主要多休息，不要死撐。但亦有網民奇怪Anson Lo多次表演前也有不適，更有網民整合了Anson Lo近一兩年的傷病紀錄，詳細程度堪比NBA球探查訪球員。

（資料圖片）

接連奪得2022年度叱咤樂壇我最喜愛的男歌手大獎及22/23 Chill Club年度男歌手兩項大獎，被網民指已經超越姜濤成為「上弦一」的教主Anson Lo被網民發現近年頻頻生病，有網民更以玻璃人和豆腐人稱呼教主。

2021年5月 《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》前夕聲帶出現問題導致失聲

2021年7月 《Never Give Up 網上慈善演唱會》帶病獻唱

2022年1月 拍《假冒女團》時 劇情需要用頭撞牆發洩，結果撞破額頭

2022年6月 拍《King Kong》 MV拍打戲整傷手指，噴液體膠布痛到大叫

2022年7月 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》跳唱《King Kong》後，背向舞台的窿位瞓身離場，背部有明顯傷痕

2022年11月 「神之拉闊」因胃抽筋而由工作人員攙扶離場，並透露自己因開Show而壓力爆燈

2022年12月 於尖沙咀出席時裝品牌活動，因發燒請病假

2023年2月 情人節出席《ALLOVER OUR FIRST DATE》 活動，透露自己有風濕，睡眠質素較差

2023年2月 出席保險公司宣傳活動時突然暈倒，由花姐及工作人員攙扶離開，後在個人IG透露為嚴重脫水加感冒

2023年3月 為電影《盜月者》進行拍攝 聲線沙啞兼腰痛

2023年4月 反甲/爆甲

2023年4月 拍攝新戲《12怪盜》時不慎受傷，弄傷下腰、右腳韌帶及膝頭

2023年5月 「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」出現微燒、胃抽筋、肚痛、作嘔等症狀，痛到神經都會冒汗，診斷後為腸胃炎

沒有人想自己受傷和生病，而且教主也每次都成功戰勝傷病並再一次踏上他最喜愛的舞台，正如教主自己在IG Story所說，他很強的！希望教主早日康復，為神徒帶來更多精彩的表演和作品。