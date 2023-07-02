移英港男YouTuber呻中年難搵工　3大難處感挫敗:同後生爭底層職位

移民對不少人來說是展開新生活、重新開始的好機會，但對有一定人生經驗的中年人來說，又是不是一件好事呢？一名自稱約40歲的中年港人在YouTube上拍片，分享自己在2021年移民後的真實感受，遇到3個搵工難處的他感到十分挫敗，甚至在經歷一個搵工的「沮喪期」。



最近一位YouTuber「影像補完計畫 Hong Kong Walker」拍片大呻人到中年在移民後找不到工作，又要從頭來過，表示「中年搵工有一種挫敗的心態」，他也作出了解釋，大致分為以下3大難處：

1.心態上的改變

他表示自己相對年輕人對於就業的看法截然不同，也會在找工作前思量更多。年輕人總是為了賺錢不斷嘗試不同工種，一直工作積累經驗，也勇於在就業市場上競爭。但人到中年，自己會更想穩定下來，想要一個隨意的生活態度，會想做下、停下，直言「是不是一定要這麼急？要為錢折腰呢？」在面對同一份工作時，需要拉下面子和年輕一代競爭就業機會，與年輕力壯的年輕人相比更是輸蝕不少，反而會思考自己是不是應該創一個事業，而不是在別人的事業下寄生，妨礙年輕一代積累人生經驗。

Youtube 影像補完計畫 Hong Kong Walker 截圖

2.歧視問題

雖然英國不會表明會歧視，但歧視問題依然存在。他稱自己人到中年求職，無法放下面子親身到店鋪求取職位，有機會會因為你是黃種人而直接拒絕。因此在網上遞交申請表之後，他會留意店鋪員工的種族分佈，大嘆英國像是有個「隱形場」，本地人一定是被優先選擇，有部份在網上求職見到是黃種人就直接不考慮，而有部份店鋪是特別少黃種人，有部份是一半一半，甚至全部都是本地人。他表示大部分店鋪經理在招聘時，也會更多選擇和自己一樣種族。

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3.就業機會少 難以向上爬

低技術的工種或會遇到歧視，但無論是洗碗、清潔、餐廳等大部分工作他都有嘗試去競爭，約寄過40-50份求職信，有8間公司回覆，不過部分工都是「流流哋」。而一些知識型的工作，作為香港人在當地是極難應聘，因英國大部分公司在面試前都要完成一個評估，跟土生土長的英國人鬥英文水平基本是沒可能，而且大多都要1-2年工作經驗。從一開始就不考慮你或者評估都無法通過時，根本就無法積累經驗，感嘆「冇機會了解當地勞工市場是要啲咩」，讓一般香港人在英國缺少向上爬的機會，大多只能從事較低技術的工種。

影片底下也有不少網民留言，一面倒支持他及表示觸動，「找工作不是年輕人就有優勢，創業也不是中年人唯一選擇」、「無論咩年紀，去到外國搵工就要放低身段」、「中年人有的經驗和智慧是年輕人没有的」，也有網民建議由入職要求最低的工種做起，有當地工作經驗之後再從事其他行業會容易很多，或者可以找一些獨特的工作，例如中菜、中式按摩等，發揮自身外國人的優勢。

資料來源：影像補完計畫 Hong Kong Walker