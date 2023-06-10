打工仔叫新移民同事將Word檔轉PDF！結果對方這樣做 事主差啲激死

香港工作壓力大、工時亦十分長，萬一在職場上有什麼都不太識做的同事，那壓力就肯定更加大了！最近一位香港打工仔在討論區發帖，稱公司有一位新移民同事，當日他叫對方將Word檔轉為PDF檔傳送給自己，給果對方卻用一個「意想不到」的方法來完成這件事，令事主氣得頭暈暈！



《上司實習生》劇照

打工仔網民在香港討論區上發帖，稱在公司裡有一位新移民女同事，某天他讓對方將一個Word的檔案轉換成PDF版本給自己，本以為簡單的任務對方可以輕易完成，畢竟也只是選擇檔案的版本，另存新檔即可。不過在樓主得知新移民同事的處理方法後，卻令他氣得頭暈。

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樓主表示當同事接到轉換文件類型的要求後，先將本來是Word檔的文件列印出來，再將列印的檔案掃描，在掃描過後變成PDF檔，最後將「轉換完成」的PDF以電郵傳送給樓主。如此的連番操作，令樓主直言「痴X線」、「我好X暈」、「大陸人真是好癲又一實例......」，但就表明自己不會計較，但也不解為何對方要用這樣轉折的方法辦事。

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不過對於樓主的觀點，就不是每位網民都認同，有人批評樓主小氣，「人地唔識，你咪教下人囉，少少事就笑人，你人品好有問題」、「識又唔教，咁小事，咪成日以為自己好叻，佢部腦，可能冇得轉」、「對方即使唔知直接可以轉pdf檔，但都識想辦法去做，已叻過好多人」。

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亦有人反批樓主是「井底之蛙」，表示「word直接轉pdf，係可以再由pdf轉做word，個pdf亦可以Highlight特定段落再複製到其他文件，但print出嚟再scan返入電腦就唔得，佢已經變成一個整體圖案。我學校嘅考試卷就係咁樣處理，不容造偽或更改」、「你同事係正規做法，consultant 公司出標都係要scan轉PDF，不過見你咁都有出topic應該都係井蛙嚟」。

原帖：香港討論區