港男學生K11偷拍露腿女斷正！求饒「你嗰啲del晒」網民：細思極恐

人在外，必須要懂得保護自己，特別是在這個科技發達的社會，偷拍、起底等等的方法層出不窮。昨日（28日），香港的討論區上又流傳一條香港女子被一名男子偷拍的影片，影片中的男子雖然承認偷拍行為並刪除了相關相片，但他接下來的說話卻讓人細思極恐。



（連登討論區影片截圖）

昨日（28日），網上流傳了一條影片，影片為一名香港女子的Instagram限時動態，第一個限時動態先是拍下一名男子拿出手機，疑是對女子的雙腳進行偷拍。該名女子於影片中指該男子已經重複這個「偷拍」動作兩到三次，於第二個限時動態中，已經是男子承認自己偷拍，並對鏡頭道歉，指自己「讀書壓力真係好大」。根據影片中的背景，地點疑為尖沙咀K11的一間餐廳。

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畫面中可見該男子用手機疑似偷拍事主的雙腳（連登討論區影片截圖）

到第三個限時動態中，該名男子向鏡頭表示自己已經刪除了相關的相片，女子疑是看到他的手機還有「偷拍照」，他的回覆為：「唔係㗎嗰啲，你嗰啲我已經Del晒」。女子表示他的手機中還有超過一萬張「偷拍照」，令一眾網民感到嘩然。

（連登討論區影片截圖）

除了有網民認為這名男子語氣卻相當囂張，「你嗰啲del哂」即暗示自己還有很多其他人的偷拍照且不怕被人知曉之外，也有網民質疑為什麼不報警。雖然事主於其限時動態中表明因為該男子還年輕，想再給他一次機會，但有網民指出這樣偷拍事主腿部並沒有犯法，即使報警也無法告他。

《開罐》記者就事件向陸偉雄大律師查詢，陸偉雄表示若偷拍涉及到走光或者私密部位，或在合理預期個人會露出私密部位的話，可以新立法的窺淫罪或有違公德罪起訴，最高刑罰為監禁五年。若像是次事件中只是偷拍雙腳，只要事主合理地擔心自己安全或者利益，則仍然可以遊蕩罪起訴，最高刑罰為監禁兩年。

（受訪者提供）

而當記者進一步詢問假如市民懷疑或發現自己被偷拍應如何處理時，陸偉雄指這涉及很多因素，無法一概而論。要視乎對方拍照時的環境和目的，例如拍攝風景照時誤將途人拍下來並不犯法。他遂舉一例子解釋，假如今天有一個男人站在女廁門口，即使他沒有拿著手機或相機，但只要讓使用女廁的人感到自己人身安全受到干預，也足以構成遊蕩罪，偷拍事件也同理，最重要的是當事人是否感到被侵害。