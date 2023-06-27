香港5男警馬路邊「撈坑渠水」片小紅書流出　網民怒斥：浪費警力

當遇到緊急情況，如身體不適、交通意外等事故，市民都可以向警方求助。但對你而言怎樣才算是緊急情況？日前（26日），在小紅書上流傳一條片段，影片中有五名警員在一間警署門外為一位女市民打撈跌落在渠蓋下的失物，影片惹來網民熱議。



小紅書截圖

昨日（26日），有網民在小紅書上發佈一條「市民掉東西進下水道，警察幫忙打撈」的片段。影片中可見，事發在一間警署門外的馬路旁，有5名當值警員圍繞在馬路的坑渠旁邊，身邊亦有一位身穿黑色衣服的女士視察情況，相信就是她向警員尋求協助。其中一位警員正使用垃圾鏟將坑渠內的污水鏟起倒在旁邊的另一個坑渠。其間更有三位警員分別蹲下和跪在地下向渠內尋找失物。

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事件引起網民討論，有人認為大眾不應該胡亂向警方求助，小事都向警方求助無疑會浪費警力，「這本來就不是警察的工作，這樣就報警…根本浪費警力」，更指假如市民不小心將個人物品跌落在街邊坑渠內，千萬不要自行執拾。應先致電政府熱線1823求助，渠務署隨即會派岀專業人員，到場幫忙揭開渠蓋找回失物。

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《PTU機動部隊》劇照

《開罐》記者就事件向警察公關部了解查詢。署方回覆指6月26日下午4時30分警方接獲一名32歲女子報案，她指自己不小心將個人證件跌落在坑渠內，於是報警求助。隨後警務人員到場，最後警方亦成功將其證件打撈，案件列為「雜項事件」。