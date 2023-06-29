港人逼爆深圳超市瘋搶水蜜桃 $10個完勝日本桃！網民:香港沒超市?

自從香港內地通關後，一到假期有不少港人便會北上吃喝玩樂，因內地不論食品，還是用品性價比都極高。而近日，有內地網民就於小紅書上大呻，於深圳超市內忽然「全是香港人」，並且瘋狂搶購水蜜桃，令超市逼爆「現金通道排長隊」，讓其感到超「傻眼」!



圖自小紅書

近日，有內地網民於小紅書發文表示，發現於深圳超市「盒馬」(盒馬鮮生)內「全是香港人」，他表示內裡的人真的「人均小背包，波鞋一看就是香港人」，而最特別的是香港人竟在瘋狂搶「無錫水蜜桃」(陽山水蜜桃)，超市收銀隊伍更是排長隊，讓其高呼完全「看傻眼」。

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其實最近於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上，都可看到有不少港人分享於內地搶購到的水蜜桃，而最多人購買的一款是名為「陽山」的水蜜桃，價格大概為人民幣39.9一盒。不少網民表示，該款水蜜桃不但超清甜，而且多汁，即使是香港過百元一個的日本水蜜桃「味道還不如無錫陽山的」。不少港人更表示，現在超市的水蜜桃都已經「淪陷」，很多地方都被搶購一空，「慢1秒就要去買蜜桃汁飲」，「競爭」情況相當激烈。

對此，有不少內地網民對此感不解表示「香港是没有超市嗎？！！」，「蛇口也全是香港人 煩死啊」，「現在都是反向購物了」，有內地網民則表示理解為何香港人為何會如此搶購「香港東西太貴了」，「香港東西貴死了，想不到的貴，是內地水果價格兩到三倍甚至更多」。有內地網民則好奇表示「水果可以帶過關?」，「為什麼他們可以帶水果回香港」。

圖自海關網站

根據香港法例第207章《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》當中列明，在香港以外的任何中國地方生產以及從該等地方進口的植物均無需進口許可證，切花及供食用的水果和蔬菜亦獲豁免。