30歲媽寶男呻家人移英獨居超寂寞　無媽咪煮飯陪傾偈：死咗冇人知

若大家能夠選擇大家會選擇一個人住，還是與家人同住呢？最近一名港男於討論區上發文呻指，家人全部都移民到英國，只剩下他一人在港獨自居住感到超孤獨，自己與媽媽生活了30年，突然媽媽不在身邊「真係好唔慣」，整個家都「冇家嘅感覺」，自己單身又沒有親人在身邊，讓他嘆指真的「X咗街死咗喺屋企真係冇人知」。



《愛回家之開心速遞》劇照

該名港男於連登討論區上表示，自己爸爸早早便離世，媽媽和屋企人一年前移民至英國「唔會返香港」，自己因香港事業「啱啱起步」，家人想他「至少香港供到層樓先走」便沒有跟隨，自己現正單身，又因為怕「要有太多責任」沒有養任何寵物，所以一年來都是自己一個人居住。

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他表示，自己曾經都會覺得屋企人去旅行，「得自己係屋企好爽」，但自從媽媽和家人移民真正要開始「一人生活」後，才發覺真的好孤獨，自己初頭根本「完全沒有動力去做其他嘢」。他形容道，自己與母親一起生活了30幾年，「依家唔係身邊」既傷心又唔習慣，整個家「冇咗老母真係好冇家嘅感覺」。一個人生活不但家中變得相當沒有生氣，有時候更需要依靠播放影片的聲音，令屋企「長期要有啲聲先瞓到」。

樓主更指，一個居住甚至連食都變得「求其」，平日出街食又「越食越肥」，自己煮又「煮唔到老母味道」，令他的食量變差，連人都「瘦咗」。而其本身的工作有時會加班到很夜，「份工又忙又痴身」就算自己想尋找自己的興趣學習日文「擴大圈子」, 平日回到家都已累到沒有氣力再學習。

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他還指，即使他可以叫朋友到家中吃飯開派對，但「冇理由日日搵朋友食飯」，因其他人都有另一半，而自己的朋友圈又不算廣闊，因而有時候到晚上時自己「真係夜晚喊」，是「孤獨嘅喊」，自己生活都需要依靠自己，令樓主嘆指有時候都會想「有時諗自己病左，死咗喺屋企真係冇人知」。

《媽寶兄弟》劇照

對此，有網民表示樓主年齡已30有多，正常「應該一早學識習慣獨處」，更認為樓主是個「媽寶男」，處處都要依賴媽媽，父母並不能陪伴自己到永遠，人總要面對一個人生活的時候。有網民則表示超享受一個人生活的時間，「自己一個住緊，幾enjoy，可以自己安排生活節奏」，「自己住咗兩年 覺得好正好自由」，網民更表示樓主是因為自己沒有目標興趣才會感到如此無力感重，只要找到興趣目標生活便會變得有寄託。