內地女呻香港登機被叫「EnglishPlease」 職員2度歧視:感覺被冒犯

繼早前國泰歧視風波後，空服人員的服務態度和方式都備受大家關注，曾有網民更表示空姐空少們言行舉止都變得小心謹慎。但日前，有由香港出發前往日本的內地女就發文呻指，自己被航空公司的機組人員連環歧視，對方不但向她要求「English Please」以英語對話，更對她有差別對待，讓她感被「冒犯」極為不忿。



圖自小紅書

日前，一名從香港乘搭航班前往日本的內地女乘客，於小紅書上發文大呻指，自己出發當日用普通話向一名站在登機口的機組人員詢問「開始登機了沒有」，但沒想到對方竟然以一種「上司對下屬的語氣」答她一句「English Please」，讓她「馬上就感覺被冒犯了」。

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她表示明白所乘搭的航空是香港的公司，官方語言是英語和粵語，「起降地也不是內地」，但是「English Please」這句話直接一種「你不要用你的語言，你用我的語言」的感覺，對方是直接無視了她「是否會英文這個問題」，同時該為人員亦沒有說明自己到底是「『不會』還是『不想』講對方的語言」，讓她當下便覺得有歧視的意思。樓主指，對方應該要先向她問「你會說英文嗎」，或者「我不會講普通話，請你講英文或者粵語」，這樣才會比較禮貌。

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除了言語上的「冒犯」，樓主更表示，於開始登機時工作人員對兩位講法文的候機乘客，用英語表示「你們是XX航班的嗎，現在開始檢票了哦」，而樓主當時是坐在他們的旁邊位置，但工作人員卻無視了她，單單提醒該兩位乘客，讓樓主感無奈表示「為啥沒有提醒我......」。對此，自己絕對「沒有給hk扣帽子的意思」，當時雖感「很生氣」，但後來又覺得可能是自己太敏感，因對方可能真的不會普通話，但「English Please」這句聽上去真的容易會令人感覺有「產生歧(歧視)義(意思)」，加上有時候對方的態度不禮貌，更容易引起誤會。

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對此，有網民表示「香港機場確實是有外勞的」，「機場是有外勞的，不一定都會中文」，有網民則覺得樓主「玻璃心了」，認為是過度解讀，反覺得「老覺得別人歧視自己的人」是因自卑才會如此。有網民則表示最重要的並非語言，而是服務人員的「態度問題」，「不會普通話可以表達可以解釋可以先致歉」，「外勞可以不講禮貌嗎」，有網民亦指樓主其實也可以「先問問看他會不會講普通話再問他其它問題」，避免雙方有所誤會。