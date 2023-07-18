DSE放榜2023｜城大收生主任教面試秘技　一動作勁扣分港學生常犯

【JUPAS/面試/JS1007/市場營銷/Marketing/CityU】即將來到DSE放榜的日子（7月19日），考生要準備面臨不同形式的大學面試。 《開罐》就請來香港城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常（Alex），跟大家分享過往考生面試的經歷，還有一些大學面試小貼士，應屆考生不要錯過啊！



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Alex擔任香港城市大學市場營銷學系收生主任經已有23年，一年平均面試約數千人，多年面試人數更超過約過萬人。Alex針對多年經驗，提醒面試生4點注意加分扣分的地方。

【1】忌衣著隨便

Alex憶述「有人（考生）著拖鞋、短褲來面試，見到真係眼都突埋，我哋覺得好唔尊重面試。」Alex就提醒考生最基本應以簡單、整齊的服飾面試，以示尊重場合。

【2】忌冇禮貌

Alex指曾有考生在面試期間，面試時感到緊張是人之常情，但Alex認為這是考生沒有禮貌的表現。甚至「我見到啲考生都有微笑，但佢好呆滯冇乜反應。當面試官或有人向你微笑，你應該都要微笑回應返，這種禮貌是有需要的，考生都要留意。」Alex則提醒考生應以禮相待。

【3】忌遲到早走

Alex表示「遲到係死罪」在面試之前校方經已從電郵中交代好面試的日期和時間，亦可以予考生自己選擇適合的時間，考生就更加不應該遲到，這會直接影響考官對你的第一印象。再者，Alex指「邀請信講明面試大約3個鐘，有時人多要等，佢哋等咗9個字就好唔耐煩想走。」他提醒學生應該要留意信件的詳細內容，亦要預留時間予面試當日。

【4】忌冇準備功夫

每位考生都會在面試前收到校方電郵，內容包括課程的簡介。有考生在面試時對課程內容隻字不提，難免會令考官覺得沒有做好準備，甚至連電郵都沒有仔細看。如果想留個好印象，應將自己的強項和課程內容結合，好讓考官知道有做好充足的準備。

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（何蔓琪攝）

考生固然需要注意面試表現，但考生在事前也應該對想報讀的科目有所了解，課程中所學到的內容自己是否感興趣，也是考生選科的考慮關鍵。Alex表示，他們今年CityU Marketing新增了全新的「i-Marketing+」課程，注重學生的實戰機會，外地交流的機會都較多。課程內容包括未來大數據、AI、網上策略訓練等。學生整個4年課程的Exchange機會有1-3次，亦要求學生必修一門外語，日韓法德西班牙等多種語言。

其中，CityU分別與法國和台灣合辦雙學位課程，學生合資格修讀的話，就可以在CityU修讀2年，其後2年再到法國頂尖的法國高等經濟商業學院，被稱「巴黎三大高商」，少數獲「商學院三重認證」的院校裡完成學位。課程亦有利於開拓法國人脈關係。其間更有半年實習機會予學生選擇在法國/香港進行，視乎學生的意願以及個人能力。學生只需要支付CityU的學費，更有多個支助學生的獎學金。

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另外，CityU與國立台灣大學合辦的雙學位課程同樣在CityU修讀2年，期後再到台灣排名第一的國立台灣大學修讀2年以完成學位。如果想個人履歷更可觀，有信心的同學仔更有機會可以申請暑期課程到美國哈彿大學上實體課程，學費方面都不需要太擔心，學生只需自費食宿和機票。

Alex表示，每位學生成功入讀CityU Marketing後都會受邀與他面談，討論學生的強弱點，為他的未來鋪好一條明確方向的路。更有成功校友返校分享個人經歷，為學生建立人脈。

除了人與人的溝通外，實踐對學生而言都是有益的機會，能夠與同學多多合作籌辦學校活動。CityU亦提供不少海外實習機會予學生，一個課程就有1-3次exchange機會。即使是英文未如理想的學生，都有機會到澳洲紐西蘭等地方訓練英語。學生亦不需要太擔心經濟問題，CityU會為學生提供獎學金支持。此外，就近年AI趨勢走起，課程提供相關知識讓學生掌握數據分析、營銷策略等。

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