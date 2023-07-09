DSE放榜｜城大收生主任揭00後 VS 90後6大差異：這點00後完勝

中學畢業生面前DSE後，接踵而來的是各式各樣的面試，準備迎接人生的新里程碑成為大學生。但先要過大學面試一關，《開罐》請來香港城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常（Alex）跟大家分享00後和90後在態度、能力各方面的6大差距。



Alex擔任香港城市大學市場營銷學系收生主任經已有23年，一年平均面試約數千人，多年面試人數更超過約過萬人。Alex就他多年的經驗，比較出90後和00後在面試中的態度和能力的6大差距。

👇👇👇即睇90後和00後的6大差距👇👇👇

【1】態度方面

Alex分享今年有考生得知全英語進行面試後臨陣退縮，毅然離開試場。甚至有考生在面試前要求去廁所，要所有人等他一個。最後才得知該考生借尿遁乘機離開，耽誤了其他考生和考官的時間。Alex就留意到在00後這一代的考生更多人會遲到甚至缺席，相反90後較少出現這些情況。

【2】檢查電郵

Alex表示近年即使發4-5封郵件予考生，但校方依然收不到大部分考生的回覆。即使轉成發訊息，都沒有回覆校方，甚至有考生以為是詐騙電話。相反，90後只需要發送1-2封電郵，考生名額就已經全滿。反映出00後甚少檢查電郵，容易錯過面試資訊。

【3】時事知識

在面試內容中，考生會有時事題的考核。但根據Alex的觀察，他表示「同學（00後）對時事題的表現麻麻哋。我感覺到佢都想講嘢但真係唔知講咩，睇到時下年輕人唔鍾意留意時事。」雖然時事題主要是想觀察考生的思維模式，但相對90後對時事題的應付能力較高。

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【4】哲學辯論能力

除了時事題，面試亦設有小組討論環節。Alex表示00後較喜歡講一句說話「我好同意以上同學的講法」，但問題是所講的論點「同前面嗰個九唔搭八，完全冇關係」，他觀察到90後的辯論能力較00後的強，能夠有效從兩個角度比較題目。

【5】英語表達能力

在香港本來就較少機會用英語溝通，再加上近年（DSE）英文oral取消，00後較不習慣用英文和人討論，在全英語面試期間，00後的英語表達能力明顯較90後的差。

【6】網上策略

不過00後卻有一項技能完勝90後，就是網上策略和運用。Alex表示00後從小就習慣使用電子產品，用手機、電腦等能力都自然較高。因此他們對網上策略的應付能力都較90後的高。

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就以上幾點提醒準面試生，面試前做足準備功夫，面試遇到甚麼困難都可以迎刃而解！