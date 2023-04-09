潮語｜香港2023年最新21個00後潮語你識幾多？壞過婉婷、陽過上榜

後生仔之間每幾年都會出現潮語「更替」，換上新一批流行的用字，若跟不上潮流隨時被當老人家！即使簡單得像是廣東話拼音及速成碼都可以化身成潮語，以下21個00後最新潮語你又識幾多個呢？



潮語一代換一代，00後的新興潮語例如「SLS」、「mm7」、「0尊」你又聽過嗎？有的來自廣東話拼音，有的連速成碼都可以是暗號！只懂說「屈機」、「JM9」嗎？你已經過時了，這21個新晉潮語連例句等大家即學即用！

👇👇👇按圖看21個新潮語點用👇👇👇

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21個00後最常用潮語大合集

1. siu 4= 笑死

2. sls =笑L 死

3. mm7 = 正

4. 世一=世界第一

5.好99 = 好CUTE CUTE

6. SIMP=simpleton (泛指觀音兵)

7.打你咩=diu 你咩

8.自肥=自己益自己

9.YYDS=永遠的神

10.0尊=0尊重

11.famj =famous jj

12. 小癲、小尷=有啲痲、有啲尷尬

13.Kam = 形容奇怪的人、尷尬的事

14.撻皮=hea

15. 張中=尊重

16.張中和=尊重我

17.Firm=掂

18.財自=財富自由

19.GOAT=greatest of all times

20.陽過(又稱陽過)=曾對新冠病毒呈陽性但已康復

21.壞過婉婷=壞過凱婷加強版

創意無限的潮語你又識幾多個呢？更想不到的是原來MIRROR及ERROR亦為潮語「貢獻良多」，真是MM7！